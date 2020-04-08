【新冠肺炎】限聚令、食肆營運限制延長至4月23日　美容院和按摩院關閉14日

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【全球大流行】特朗普：美國疫情可能正在見頂 白宮據報制定重啟經濟計劃
新冠肺炎疫情持續，截至4月7日中午，本港確診個案總數為936宗（包括一宗疑似個案），政府延長「限聚令」及規管食肆營運措施至4月23日，並下令關閉美容院和按摩院14日。
食物及衞生局局長根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（合稱《規例》）藉在憲報刊登的公告發出最新指示，為期14天，由4月10日凌晨零時起生效至4月23日。
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政府稱公告包括4大範疇
延長向餐飲業務實施以下要求的有效期至4月23日
指示關閉美容院和按摩院，及延長關閉以下第599F章的表列處所的有效期至4月23日
要求以下處所停止營業：
延長向會址實施的以下要求有效期至4月23日
第599G章下有關禁止於公眾地方進行多於4人的羣組聚集繼續生效至4月23日
政府發言人提醒餐飲業務負責人及表列處所管理人，違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。
此外，任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款$2,000，解除因該罪行而須負的法律責任。
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