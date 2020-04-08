【美股收市】憂疫情引發衰退 道指飆逾900點後倒跌26點

盡管投資者憧憬全球疫情趨緩，帶動美股周二早段一度飆逾900點 ; 但市場仍憂疫情引發經濟衰退，紐約油價急挫近1成，道指尾段蒸發升幅，倒跌收場。

為協助中小企紓困，美國政府尋求國會向早前推出的薪酬保障計劃，額外增撥2500億美元(1.95萬億港元)資金 ; 惟疫情衝擊逐步浮現，市場仍在觀望當局如何出招救市。

道指收報22653點，跌26點；標指收報2659點，跌4點；納指收報7887點，跌25點。

華府早前推出薪酬保障計劃，是2萬億美元救市計劃的一部分，初期撥款金額為3490億美元。美國財長姆欽（Steven Mnuchin）披露，尋求國會向薪酬保障計劃，額外增撥2500億美元資金。共和黨國會參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)表示，希望可於周四表決有關動議。

市場對疫情可能導致經濟衰退的憂慮未消。全球累計新冠肺炎確診病例最新突破141萬宗，新增個案逾6.4萬宗，逾8.1萬人死亡 ; 重災區美國確診逼39萬宗 , 新增逾1.9萬宗，逾1.2萬人死亡。

聯合國旗下國際勞工組織(ILO)估計，疫情導致的企業解僱及結業情況嚴重，全球勞工市場第二季將失去1.95億工時，相當於佔總工時6.7%。同時，疫情影響全球五分之四勞工的工作，ILO促請全球各國關注勞工職位問題。

另外，美國調低今年本土石油產量預測，但投資者仍擔心全球市場仍供過於求，油價周二先升後挫 ,紐約期油收市瀉9.4%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -26點 22653點 美國標指 -4點 2659點 美國納指 -25點 7887點 歐洲Stoxx 600指數 +1.9% 326.61點 美匯指數 -0.8% 99.88 歐元 持平 1.0891美元 日圓 +0.1% 108.78兌1美元 美國2年債息 持平 0.268厘 美國10年債息 +5點子 0.726厘 紐約期油 -7.0% 24.26美元 倫敦布蘭特期油 -1.5% 32.56美元 現貨金 -0.8% 1648.46美元 ＊截至本港今晨4時25分

責任編輯：柯志宏