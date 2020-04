【疫情衝擊】世衞警告勿過早鬆懈 特朗普批世衞耽誤及早控疫機會

全球累計新冠肺炎確診病例最新突破141萬宗,新增個案逾6.4萬宗,逾8.1萬人死亡 ; 重災區美國確診逼39萬宗 , 新增逾1.9萬宗,逾1.2萬人死亡。

世衞組織(WHO)發言人表示,有國家準備放寬防疫措施,世衞促請這些國家持審慎態度,避免過早放寬措施 ; 否則日後可能要選擇更為嚴厲的措施,才能讓疫情穩定下來。

另一方面,美國總統特朗普則在社交媒體貼文,指世衞主要由美國資助,卻太過以中國為中心,美國在這件事情上應該認真檢討。

特朗普又說,幸好自己在疫情爆發初期,已經拒絕世衞的建議,沒有對中國開放入境限制,又質疑世衞為何向美國作出如此錯誤的建議(Why did they give us such a faulty recommendation)?

世衛在1月31日呼籲各國保持邊境開放,但指出各國有權利採措施保護國民 ; 而美國則在同日宣布,向來自中國的人士採取入境限制。

另外,英國外相兼首席大臣藍韜文(Dominic Raab)表示,新增感染個案可能開始出現放緩跡象,但目前難以掌握下星期的疫情走勢 ; 參考有關病人入院及死亡的資料,可以預期死亡人數會在2至3星期內轉趨平穩。

針對有部分歐洲國家透露計劃逐步放寬抗疫措施,包括奧地利及丹麥,歐盟委員會計劃制定關於解封的守則,計劃在整個歐盟內逐步推行。

歐洲疫情仍然嚴重,但感染及死亡數字放緩,累計5萬人死亡,大部分在意大利及西班牙。