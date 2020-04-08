【疫情衝擊】世衞警告勿過早放寬防疫 特朗普質疑世衞以中國為中心

全球累計新冠肺炎確診病例最新突破141萬宗，新增個案逾6.4萬宗，逾8.1萬人死亡 ; 重災區美國確診逼39萬宗 , 新增逾1.9萬宗，逾1.2萬人死亡。

世衞組織(WHO)發言人表示，有國家準備放寬防疫措施，世衞促請這些國家持審慎態度，避免過早放寬措施 ; 否則日後可能要選擇更為嚴厲的措施，才能讓疫情穩定下來。

另一方面，美國總統特朗普則在社交媒體貼文，指世衞主要由美國資助，卻偏袒中國，太過以中國為中心，美國在這件事情上應該認真檢討。

特朗普又說，幸好自己在疫情爆發初期，已經拒絕世衞的建議，沒有對中國開放入境限制，又質疑世衞為何向美國作出如此錯誤的建議。

另外，英國外相兼首席大臣藍韜文（Dominic Raab）表示，新增感染個案可能開始出現放緩跡象，但目前難以掌握下星期的疫情走勢 ; 參考有關病人入院及死亡的資料，可以預期死亡人數會在2至3星期內轉趨平穩。

針對有部分歐洲國家透露計劃逐步放寬抗疫措施，包括奧地利及丹麥，歐盟委員會計劃制定關於解封的守則，計劃在整個歐盟內逐步推行。

歐洲疫情仍然嚴重，但感染及死亡數字放緩，累計5萬人死亡，大部分在意大利及西班牙。