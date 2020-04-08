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【美國午市】特朗普考慮重開部分地區 道指漲逾700點

環球經濟金融 01:20 2020/04/08

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美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，美國除了部分州份地區如紐約等受疫情蹂躪，其他州份沒有受太大影響，總統特朗普（Donald Trump）正在考慮，將未受疫情影響的地區重新開放，使這些地區的經濟保持運行。美股承接昨日升勢造好，道指漲逾700點。

目前美國41個州分頒布嚴格居家令，令民眾日常生活幾陷停頓。專家警告疫情對經濟的衝擊要較2008年金融危機更嚴重。

姆欽周二接受霍士商業網絡訪問稱，特朗普期望讓這些未受疫情影響的地區開放，他正與疫情特別行動小組及醫療人員探討有關議題。

美國國會上月底通過2.2萬億美元刺激經濟法案，措施包括一次性向國民發放1200美元現金支票，以及3500億美元援助中小企免於裁員。姆欽指支票將於下周寄出。

姆欽指目前有至少3000間機構參與支援中小企借貸計劃，截至星期一下午，13萬宗總額涉及逾400億美元貸款已借出，姆欽指當計劃款項用罄，特朗普政府擬向國會要求添補貸款。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 +734點 23414點
美國標指 +70點 2733點
美國納指 +172點 8085點
歐洲Stoxx 600指數 +1.9% 326.61點
     
美匯指數 -0.8% 99.93
歐元 +1.0% 1.0898美元
日圓 +0.3% 108.93兌1美元
     
美國2年債息 +2點子 0.2858厘
美國10年債息 +10點子 0.7788厘
     
紐約期油 -0.8% 25.86美元
倫敦布蘭特期油 -0.3% 32.94美元
現貨金 -0.4% 1653.81美元
     
＊截至本港今晨1時05分    

 

疫情 美股 特朗普 姆欽 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國 美國國會

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