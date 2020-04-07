【全球大流行】騰訊5月13日舉行AGM 強制量體溫、無茶點不送禮

▲ 騰訊將於5月舉行股東周年大會，公司強烈建議股東委任股東周年大會主席代表，取代親身到場。

港府實施限聚令禁止4人以上聚集，股東周年大會（AGM）獲豁免不受限制。騰訊 （00700） 將於5月中舉行AGM，強烈建議股東委任股東周年大會主席代表，取代親身到場。屆時，會強制體溫檢查及健康申請，而且不會提供任何茶點及公司禮品，嚴格遵從港交所及證監會呼籲。

騰訊將於5月13日下午3時正，在灣仔君悅酒店舉行股東周年大會。騰訊在最新向股東發放的通告中表示，鑑於疫情爆發，強烈建議股東委任代表出席股東周年大會並於會上投票，而無需親身出席。

會場亦會採取多項預防措施，包括強制體溫檢查及健康申請、必須佩載口罩、而且不提供茶點及公司禮品。任何不遵守預防措施的人士將會被拒絕進入會場。

事實上，雖然AGM可豁免於限聚令，但港交所及證監會日前發表聯合聲明，建議上市發行人延期舉行股東會「一段合理時間」直至限聚令完結。

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