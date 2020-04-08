愛奇藝遭沽空機構聯手狙擊斥造假數　愛奇藝否認後倒升（第三版）

▲ 愛奇藝遭沽空機構Wolfpack Research及渾水狙擊，指誇大其財務數據。

愛奇藝（iQIYI，美：IQ）突遭狙擊，繼瑞幸咖啡（美：LK）後，百度（美：BIDU）旗下的愛奇藝遭沽空機構Wolfpack Research及渾水狙擊。Wolfpack Research指，愛奇藝早在2018年IPO前已犯欺詐行為，其無法合法地擴展業務，並估計愛奇藝將去年的收入誇大了約8億至13億元人民幣，即27%至44%。

愛奇藝表示，關於第三方機構發表質疑愛奇藝的報告，其引用數據與結論嚴重失實，與實際情況不符，作為負責任的上市公司，披露所有財務和運營數據均是真實的，符合SEC（美國證監會）要求，對於所有不實指控，堅決否認，並保留法律追訴權力。

愛奇藝股價一度跌11%，其後跌幅迅速收窄，收市更倒升3%。

愛奇藝為內地主要影音平台之一，目前與騰訊（00700）旗下騰訊視頻、阿里巴巴（09988）旗下優酷視頻「三足鼎立」。根據公司披露，愛奇藝截止去年底訂閱用戶數突破1億。

Wolfpack：高估用戶量 渾水：研究愛奇藝逾年

Wolfpack Research在報告指，愛奇藝通過高估用戶數約42%至60%，令收入有所增長，同時，愛奇藝誇大內容支出、資產及收購價格，以消除虛假現金（fake cash），欺騙核數師及投資者。

渾水在Twitter發文指，將會沽空愛奇藝，因其誇大用戶、收入及收購對價，以及內容的價值。渾水又指，與Wolfpack Research研究愛奇藝一年多，並在內地一綫城市進行廣泛調查，以及向廣告公司索取公司數據。

Wolfpack Research指，去年底於愛奇藝的目標群進行調查，訪問了1,563人，發現約31.9%的用戶利用愛奇藝合作伙伴的成員身份瀏覽VIP內容，而愛奇藝則會以雙重會員（dual membership）金額計算，意味可將合作伙伴的份額一併計入。

該機構又指，獲得愛奇藝的中國信用報告，與招股書對比後，發現延遞收入於2015至2017年誇大2.6倍，1.7倍及86%。

（第三版更新愛奇藝股價）

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