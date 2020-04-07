愛奇藝遭沽空機構狙擊曾挫1成　指去年收入誇大至少27%

▲ 愛奇藝遭沽空機構Wolfpack Research及渾水狙擊，指誇大其財務數據。

愛奇藝（iQIYI，美：IQ）突遭狙擊，繼瑞幸咖啡（美：LK）後，阿里巴巴 （09988） 旗下的愛奇藝遭沽空機構Wolfpack Research及渾水狙擊。Wolfpack Research指，愛奇藝早在2018年IPO前已犯欺詐行為，其無法合法地擴展業務，並估計愛奇藝將去年的收入誇大了約8至13億元人民幣，即27%至44%。愛奇藝暫時未有回應。

愛奇藝股價一度跌11%，其後跌幅迅速收窄至2%水平。

Wolfpack Research在報告指，愛奇藝通過高估用戶數約42%至60%，令收入有所增長，同時，愛奇藝誇大內容支出、資產及收購價格，以消除虛假現金（fake cash），欺騙核數師及投資者。

渾水在Twitter發文指，將會沽空愛奇藝，因其誇大用戶、收入及收購對價，以及內容的價值。渾水又指，與Wolfpack Research研究愛奇藝一年多，並在內地一綫城市進行廣泛調查，以及向廣告公司索取公司數據。

Wolfpack Research指，去年底於愛奇藝的目標群進行調查，訪問了1,563人，發現約31.9%的用戶利用愛奇藝合作伙伴的成員身份瀏覽VIP內容，而愛奇藝則會以雙重會員（dual membership）金額計算，意味可將合作伙伴的份額一併計入。

該機構又指，獲得愛奇藝的中國信用報告，與招股書對比後，發現延遞收入於2015至2017年誇大2.6倍，1.7倍及86%。

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