皇朝傢俬包覽中建三局一公司　全項目傢俱

▲ 皇朝傢俬與國企中建三局一 達成戰略合作協議

皇朝傢俬 （01198） 宣布，與中國建築集團旗下的中建三局第一建設工程（下稱中建三局一公司）簽訂戰略合作協議，加大雙方在辦公傢俱及房地產開發領域的合作。

市值31億元的皇朝傢俬，全日升4%，收報1.2元，成交為4萬元。

根據合作協議，雙方將開展傢俱採購合作，皇朝傢俬成為中建三局一公司在全國承建的項目，提供所需的辦公室傢俱，並提供上門安裝、品質保修和後續保養等服務。

皇朝傢俬主席謝錦鵬表示，期待與對方開展全方位、多層次、多渠道的戰略合作，包括針對公司在廣州石灘及仙村的土地資源進行研究，希望結合雙方競爭優勢，實現互惠共贏的發展。

公司續指，將連同戰略股東科學城（廣州）投資集團，與中建三局一公司積極探索房地產開發建設、三舊改造等合作領域，活化公司旗下的土地資源，項目總投資額可達100億元人民幣。

中建三局一公司是中國建築集團旗下的國有大型建築施工企業，可承辦各類工業與民用建設項目的房建、機電設備安裝、鋼結構、房地產開發、基礎設施、設計、施工及運營等。

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