  • 19°C
香港時間 : 2020407日 (二) 23:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

皇朝傢俬包覽中建三局一公司　全項目傢俱

金融經濟 22:33 2020/04/07

分享：

皇朝傢俬與國企中建三局一 達成戰略合作協議

皇朝傢俬 （01198） 宣布，與中國建築集團旗下的中建三局第一建設工程（下稱中建三局一公司）簽訂戰略合作協議，加大雙方在辦公傢俱及房地產開發領域的合作。

市值31億元的皇朝傢俬，全日升4%，收報1.2元，成交為4萬元。

根據合作協議，雙方將開展傢俱採購合作，皇朝傢俬成為中建三局一公司在全國承建的項目，提供所需的辦公室傢俱，並提供上門安裝、品質保修和後續保養等服務。

皇朝傢俬主席謝錦鵬表示，期待與對方開展全方位、多層次、多渠道的戰略合作，包括針對公司在廣州石灘及仙村的土地資源進行研究，希望結合雙方競爭優勢，實現互惠共贏的發展。

公司續指，將連同戰略股東科學城（廣州）投資集團，與中建三局一公司積極探索房地產開發建設、三舊改造等合作領域，活化公司旗下的土地資源，項目總投資額可達100億元人民幣。

中建三局一公司是中國建築集團旗下的國有大型建築施工企業，可承辦各類工業與民用建設項目的房建、機電設備安裝、鋼結構、房地產開發、基礎設施、設計、施工及運營等。

 

相關文章：

 

【神州租車股價】神州租車與瑞幸咖啡劃清界線　9億成交彈34%

 

【內房銷售】龍光3月合同銷售跌逾9% 一文看清內房3月銷售數據

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析

香港股票 建築相關股 皇朝傢俬（01198） 地產 中國

上一篇文章

福布斯2020全球富豪榜 貝索斯連續3年蟬聯全球首富（第二版）

下一篇文章

萬通保險因應疫情 押後「小太空人計劃」所有選拔及活動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
夜期跌逾200點由高水轉低水（不斷更新）
夜期跌逾200點由高水轉低水（不斷更新）
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？
【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？