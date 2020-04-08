【疫市營商】星巴克推5款茶飲售39元　為抗疫生活添色彩

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抗疫期間生活難免變得單調，星巴克（Starbucks）於今日（4月8日）在全線香港及澳門分店，推出5款色彩鮮艷的茶飲及3款三文治，客戶亦可透過Starbucks Delivers外賣服務，安坐家中享受飲品及輕食。
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5款全新茶飲包括綿雲粉桃啫喱綠茶、粉桃啫喱綠茶、三重柑橘果漾綠茶、極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶及果漾洛神花冷萃咖啡，全部只供應凍飲，大杯裝售價39元。
星巴克同步呈獻火腿芝士軟包三文治、蛋沙律蕃茄軟包三文治及雞沙律芝士軟包三文治。3款全新食品更於早餐時段設有套餐優惠，顧客品嚐美食的同時，可以優惠價享用一杯細杯裝美式咖啡或原片茶葉茶。
此外，為迎接4月的世界地球日，香港星巴克聯同加拿大背包品牌Herschel Supply Co.，推出由環保物料製成的STARBUCKS® X Herschel Supply Co.系列商品，獨特的印花設計鼓勵可循環再用。
責任編輯：朱悅瀅
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