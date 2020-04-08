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【疫市營商】星巴克推5款茶飲售39元　為抗疫生活添色彩

商業 09:30 2020/04/08

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星巴克（Starbucks）於今日（4月8日）在全線香港及澳門分店，推出5款色彩鮮艷的茶飲及3款三文治。(星巴克提供圖片)

抗疫期間生活難免變得單調，星巴克（Starbucks）於今日（4月8日）在全線香港及澳門分店，推出5款色彩鮮艷的茶飲及3款三文治，客戶亦可透過Starbucks Delivers外賣服務，安坐家中享受飲品及輕食。

【新冠肺炎】香港Starbucks全面抗疫　即日起暫停自攜杯服務　

5款全新茶飲包括綿雲粉桃啫喱綠茶、粉桃啫喱綠茶、三重柑橘果漾綠茶、極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶及果漾洛神花冷萃咖啡，全部只供應凍飲，大杯裝售價39元。

綿雲粉桃啫喱綠茶、粉桃啫喱綠茶及三重柑橘果漾綠茶（左至右）(星巴克提供圖片)

星巴克同步呈獻火腿芝士軟包三文治、蛋沙律蕃茄軟包三文治及雞沙律芝士軟包三文治。3款全新食品更於早餐時段設有套餐優惠，顧客品嚐美食的同時，可以優惠價享用一杯細杯裝美式咖啡或原片茶葉茶。

【疫市營商】食手信當旅行？　KKday直送台灣手信到港

此外，為迎接4月的世界地球日，香港星巴克聯同加拿大背包品牌Herschel Supply Co.，推出由環保物料製成的STARBUCKS® X Herschel Supply Co.系列商品，獨特的印花設計鼓勵可循環再用。

【新冠肺炎】宅在家有咩食？　獨樂樂食火鍋（有片）

責任編輯：朱悅瀅

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