舖位租金回報比住宅高 博得過？

投資物業講求回報，傳統而言商舖舖回報2厘以下，而住宅回報率約3至4厘。新冠肺炎疫情衝擊下，舖位價格急跌，市場出現反常情況，住宅細單位回報率最新報2.6厘，反而舖位成交近期多近4厘，回報率吸引值得入市?

商舖回報率近期有所上升，成交見3.5厘以上

購舖要留意租金走勢，租客會否因疫症或提早結業

民生區勝在較穩定，核心區調整大合乎「撈底」

物業投資者想享有穩定回報率，普遍多選住宅，但住宅樓價仍高企，回報率亦不高。若論到物業價格跌幅，疫市下商舖調整為各項物業最明顯，對投資觸覺敏銳的人來說，或是撈底好時機。

商舖投資高峰期為2010至2013年，當時正值自由行消費強勁，一線街至三線街舖價炒上，租金回報往往低於2厘，甚至1厘也沒有，因為買家志在短炒。舖市經過6至7年負面消息充斥，加上疫症大衝擊，商舖租售價有明顯回調。從最近舖位買賣個案，均見業主大幅減價3至4成，新買家享約回報率多逾3厘。

如果尋求穩定回報率，最關鍵當然是租金收入，若有興趣購舖人士，必需研究租客負租能力。若疫市下租客生意極差，甚至有可能結業，投資相關舖位就較危險，或面對租金向下回報下跌。如果租客是民生區的基本所需如菜檔、小食店等租客，市好市差也有基本消費群，此類租客較為穩定，若回報率約3厘，風險不高。如最近大埔富善街一舖位，由肉食公司租用，現以約1,200萬餘元於市場放售，回報率逾3厘，較合乎穩陣派投資者小試牛刀。

至於核心零售區，是疫症下最受衝擊的物業，4大零售核心區吉舖處處，若購入此類舖位，可能待數月才可租出。不過，論到值博率，核心區價格跌幅甚高，由高峰期回調一半以上，若單從投資角度，或許具有「撈底」概念，一旦日後旅客重臨，說不定物業可明顯升值 ，但比較適合財力雄厚，有能力睇長線的投資者。

記者：梁建國