福布斯2020全球富豪榜 貝索斯連續3年蟬聯全球首富

▲ 亞馬遜創辦人貝索斯再度蟬聯全球首富。

美國財經雜誌《福布斯》發表2020年度全球億萬富豪榜，數據截至3月18日，即新冠肺炎於全球爆發之時。 亞馬遜創辦人貝索斯蟬聯全球首富，比爾蓋茨（Bill Gates）為第二、LVMH大股東 Bernard Arnault及其家族排行第三； 股神巴菲特則「三甲不保」，屈居第四 。

在中國企業家方面，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲位列17；而騰訊 （00700） 主席馬化騰則排20。值得注意的是由於阿里及騰訊股價變動，按最新資產總值計，馬化騰已暫時超越馬雲。（按此可查看富豪榜人物的最新資產變化）

《福布斯》 榜單上的富豪有一半身家較去年縮水。 截止日 榜單上有2095名億萬富翁，比一年前減少了58名，較12日前（3月2日）減少了226名。

今年上榜富豪的財富總額為8萬億美元，少於2019年的8.7萬億美元。在去年榜單上有267人於今年落榜，逾一半的富豪（1062人）的財富少過去年，體現了新冠肺炎疫情的影響。

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