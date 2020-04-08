【疫市營商】Samsung用戶下載遊戲　贈優惠券

▲ Samsung用戶只需在任何一部Galaxy的裝置上，下載指定遊戲，即可獲贈優惠券。（Samsung提供）

港人近日受疫情影響減少外出，宅在家除了煲劇、網購、留意疫情發展外，打機亦不失為消磨時間的好方法。Samsung由今年4月9日至23日期間，所有Samsung用戶只需在任何一部Galaxy的裝置上，下載指定遊戲，即可獲贈優惠券。

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玩家於Galaxy Store下載指定遊戲，包括：Pokémon Go、PUBG Mobile、王國紀元（Lords Mobile）或狂野飆車9：競速傳奇（Asphalt 9： Legends），即可獲贈專享遊戲商品折扣優惠券。每個Samsung帳戶可領取一次，名額為首5,000位，先到先得，送完即止。

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Samsung近日亦推出新手機Galaxy S20系列，提升屏幕顯示、觸控敏銳度、手機效能及遊戲功能等方面。該系列的手機配置高效能Snapdragon 865處理器，支援120Hz刷新率的無邊際顯示屏幕，以及最多達16GB RAM及512GB的内置儲存空間。

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責任編輯：馬意文

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