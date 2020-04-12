【復活節】3大復活節APP推介　裝飾復活蛋隨意填色

▲ 復活節留在家中有咩做？以下為大家介紹幾款有關復活節的應節APP，在家中亦可感受到復活節氣氛，為假期增添樂趣。

復活節留在家中有咩做？以下為大家介紹幾款有關復活節的應節APP，在家中亦可感受到復活節氣氛，為假期增添樂趣。

1.Easter egg painter

復活蛋為復活節的象徵之一，用戶可以下載「Easter egg painter」，在應用程式内繪畫復活蛋，大人更可與小朋友一起為復活蛋填上顔色。在外國，繪畫復活蛋是傳統慶祝復活節的活動，下載應用程式後，可以隨意在手機繪畫及裝飾復活蛋，也可避免家居被顏料塗污。

▲ 用戶可以下載「Easter egg painter」手機應用程式，任意裝飾及繪畫復活蛋。

2.Bible

受新冠肺炎疫情影響，相信今年不少復活節相關的宗教活動都會取消。不過，信徒們可以考慮下載「Bible」應用程式，程式内不但提供1,500多種聖經經文，而且還可以自製日常祈禱及在綫上分享聖詩。用戶可以在程式中複習聖經經文，更可以教育小朋友復活節的真正含義。

▲ 下載「Bible」應用程式，程式内提供1,500多種聖經經文，可以隨時隨地復習經文，更可以在綫上作筆記。

3.Pat the bunny

《Pat the Bunny》為美國著名的兒童繪本，旗下更推出同款手機應用程式，用戶不但可在應用程式内閲讀故事内容，更可以繪製兔子畫面，參與兔子互動小遊戲。不過需注意的是，這款應用程式需要收費。

▲ 在「Pat the Bunny」應用程式内，不但可以閲讀經典的兒童繪本故事，更設有適合小朋友玩的互動小遊戲。

責任編輯：李寶如

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