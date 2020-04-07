【美股開市】道指彈600點 連續第2日高開

美股3大指數繼周一大漲逾7%後，周二承接升勢，道指開市最多彈937點，其後升幅收窄至約600點。市場繼續憧憬新冠肺炎疫情增速放緩，特別是美國重災區紐約，連續兩日新增病例少於1萬宗。

航空相關股份繼續造好，波音（Boeing，美：BA）升6.6%，聯合航空（United Airlines，美：UAL）、達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）、美國航空（American Airlines，美：AAL）和西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）升幅介乎11.3%和17.3%。

投資者期望沙特阿拉伯和俄羅斯能夠在周四會議前達成減產協議，油價和能源股均造好。紐約期油和布蘭特期油最多升4.4%和3.4%，報27.24美元和34.18美元。埃克森美孚（Exxon Mobil，美︰XOM）和雪佛龍（Chevron，美︰CVX）漲4.9%和4.7%。

口罩生產商3M（美：MMM）跟白宮分歧暫告一段落，3M將在未來3個月向美國政府供應約1.67億個外科口罩，公司股價升5.8%。

疫情增速放緩的憧憬持續，美元和美債回落，美匯指數跌穿100水平，最多跌0.9%，報99.77；歐元、英鎊和澳元曾升1.1%、1.3%和2%，報1.0917美元、1.2385美元和62.08美仙；美債價跌息升，10年美債息升穿0.7厘，高見0.7645厘。