【銀行紓困】金管局：過去半年釋1萬億元貸款空間 期間銀行貸款增1920億元

▲ 金管局宣布，過去5個月銀行業貸款增加1920億元。（網上截圖）

港府推出多輪紓困措施，第二輪防疫抗疫基金亦傳最快周三公布詳情。金管局近月亦鼓勵港銀向受影響客戶提供紓困措施、並放寬資本要求釋放共1萬億元額外信貸額度。金管局宣布，過去5個月銀行業貸款增加1920億元。

金管局在Facebook專頁發放，一系列對銀行、受影響企業及個人客戶支援措施的最新進展。期間，銀行業合共批出9000個企業貸款展期申請，涉資570億元；以及2800宗個人客戶紓困措施申請獲批，涉資80億元。

自去年10月起釋放額外1萬億貸款額度

事實上，金管局自去年10月起先後兩次下調逆周期緩衝資本（CCyB），計及上周再將監管儲備減半，釋放合共1萬億元貸款空間，以應付未來企業因周轉而增加的貸款需求。自去年9月底至今年2月底，銀行業貸款增加1920億元。

針對中小企方面，金管局與銀行業設立「銀行業中小企貸款協調機制」，促進銀行業支持經濟。單計去年第4季，中小企整體信貸額度增加69億元。

按證亦推出九成信貸擔保貸款計劃，由政府百分百擔保的特惠貸款亦匆將推出，多間港銀已先後表示會簡化申請流程。

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