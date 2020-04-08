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Fox News不夠忠誠？特朗普轉投極右新歡

環球社會熱點 08:00 2020/04/08

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新型冠狀病毒疫情肆虐，美國極右傳媒One America News（OAN）卻持續散播不實資訊，如聲稱抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）能有效抗疫，但因懂在白宮記者會為特朗普解圍，配合發問，受特朗普喜愛。美國時事清談節目主持人稱，OAN的資訊足以殺人，而白宮卻散播這些資訊，成為幫凶。

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HBO時事清談節目Last Week Tonight主持人John Oliver，在節目中狠斥OAN極為偏頗，直指OAN比霍士新聞（Fox News）更無恥且毫無顧忌，特朗普卻不斷幫OAN散播不實資訊。

Fox News一向被視為立場親特朗普，但其報道也很難做到100%偏向特朗普，以維持一定程度中立，有時也會有特朗普未必喜歡的報道，而OAN則是開宗明義極右，沒有約束，可全力為特朗普護航。

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OAN在白宮記者會積極配合特朗普，問一些特朗普喜歡的問題，如問特朗普「中國食物」是否種種族歧視，讓特朗普有機會解釋，為何稱「中國病毒」無問題。

OAN由加州保守派百萬富翁Robert Herring創立，立場極端保守，其節目主持人Robert Herring會在每集節目結尾稱：「即使我是錯的，我也是對的」。雖然OAN規模及影響力不算大，但John Oliver強調情況不容忽視，稱有毒的東西開始時可以很弱小，但快速壯大。

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OAN已獲總統全力加持，特朗普不時在twitter提及OAN，讚揚OAN出色（Brilliant）及絕對驚豔（absolutely incredible），上周曾轉發OAN主持人宣傳自己新書的影片，協助宣傳。

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