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【科技抗疫】初創研遠距醫療診斷系統　助監察肺炎患者情況

科技 16:00 2020/04/11

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遠距醫療方案可以減輕醫院看謢病人的負擔，就算新冠肺炎疫情過後，預料仍有不少需求。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情急增各地醫療系統負荷，醫院要集中處理嚴重肺炎病患，但感染患者數目太多，如何看護其他病人？事實上，不少科企已開始研發遠距醫療診症系統，協助醫護監察未有住院的病人的情況。

以色列醫療科技初創Sweetch研發人工智能遠距醫療診症系統，就因應新冠肺炎加入相關的檢測功能在平台之上。聯合創辦人及首席醫療官Yossi Bahagon接受訪問時解釋，Sweetch應用人工智能，開發個人化疾病管理技術，讓醫護可以遙距監察肺炎病人情況，特別是同時患有長期病患者的病人，減輕醫療系統所帶來的負擔。

AI提供相關醫療建議

Sweetch指出，已有研究顯示，糖尿病、高血壓與心血管病的患者在新冠肺炎疫情下風險較高，而Sweetch的系統可以讓慢性病患者無需親身到醫院仍可接受診斷，同時維持疫情監控。他解釋，該系統運用人工智能技術，將來自患者手機及其他連網裝置所收集的數據，進行即時分析，再轉化成對病人的建議。這些建議是根據病人個人情況，並且讓遠距監察的醫療團隊可以依據情況調整或跟進。

Sweetch開發的AI系統會依據病人的維生指標發出提醒訊息。（圖片提供：Sweetch）

他透露，2月底，疫情在全球各地開始加劇時，便已著手調整原有的產品，在其慢性疾病管控平台上，加入與新冠肺炎相關的功能，當中不免要調配原有的研發資源。現時新版本可以自動或手動收集與新冠肺炎相關性高的維生指標數據，當病人手動輸入或自動量度後，系統會產生個人化訊息，例如提醒病人前往量度血糖水平，或需要聯絡醫生進行視像診症。系統亦提供基於網站系統的病人管理儀表板（dashboard），提醒醫護需要跟進的病人情況。

>>【新冠肺炎】科企AI分析大廈數據　藉SARS研究倡加強樓宇防疫

>>【科技抗疫】助準確鎖定緊密接觸者　營銷分析AI為抗疫出力

Yossi Bahagon指出，新冠肺炎的爆發，加速了遙距病人監控及人工智能方案落地，日後勢會變成必要的應用。公司現時會先針對現有客戶的需要，加強應用功能。

記者：周俊霖

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