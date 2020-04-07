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【疫市營商】新地推外賣優惠　買滿指定金額最高7折

商業 20:43 2020/04/07

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新鴻基地產旗下3個商場由4月8日起推出外賣自取餐飲優惠。（新地提供）

新冠肺炎疫情加上「限聚令」，愈來愈多人外賣自取。新鴻基地產旗下MOKO新世紀廣場、新都會廣場以及YOHO MALL形點，由4月8日起，聯同近130間食肆，推出外賣自取餐飲優惠。

The Point by SHKP會員於三個商場的指定餐飲及零售商戶，無論堂食或外賣自取，憑電子貨幣消費滿指定金額，即可額外獲7折至75折優惠；會員更可憑100積分換領10元外賣立減劵，即時減10元。

【疫市營商】如何食到最抵？　foodpanda買外賣有優惠（附購物教學）

MOKO新世紀廣場優惠：
獎賞一：消費滿50元即送10元餐飲禮券
獎賞二：消費滿120元即送30元餐飲禮券
獎賞三：消費滿200元即送60元餐飲禮券

新都會廣場優惠：
獎賞一：消費滿50元即送10元餐飲禮券
獎賞二：消費滿120元即送30元餐飲禮券
獎賞三：消費滿200元即送60元餐飲禮券

YOHO MALL形點優惠：
獎賞一：消費滿100元即送30元餐飲禮券
獎賞二：消費滿300元即送100元餐飲禮券

【疫市營商】船皇38元抗疫餐吸客　熊本燒肉外賣可租燒烤爐

外賣一線通　即時轉駁至心水餐廳

另外，為了方便顧客外賣點餐，三大商場特設食肆外賣熱線，可接駁至心水餐廳；或可到商場Facebook專頁，領取各餐廳的外賣餐單詳情。

外賣熱綫：
MOKO新世紀廣場：23970790
新都會廣場：24296500
YOHO MALL形點：25540023

【外賣優惠】想安坐家中叫外賣？　一文看清有何優惠（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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