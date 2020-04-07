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【股民愛槓桿】財叔：槓桿買債買REITs早已出事

理財智慧 21:01 2020/04/07

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滙豐（00005）取消派息，有股民近日組成大聯盟誓要討回公道。有本地報章今日（7日）報道，部分滙豐投資者近年透過「Loop Loop Loop大法」，借私人貸款及銀行透支額度，然後再買滙豐收息，賺取貸息與股息的息差。滙豐這些年維持派高息就「天下太平」，如今滙豐停止派息，則令這些股民無法再用股息償還貸款利息，結果慘變苦主。

無獨有偶，資深物業投資者財叔在上周六（4日）出版的第650期《iMoney Focus》批評近年一些投資者以槓桿操作買債券及REITs，務求以小博大，早已出事。

第650期《iMoney Focus》財叔專訪內容節錄如下：

過去不少人靠股票「食息」達財務自由，滙豐4月1日宣布暫停派息，傷盡不少靠滙豐食息的小股民，「財務自由靠股靠債收息好危險！其實唔係今日知，當年滙豐由高位跌落嚟，已知道靠滙豐收息係會死，不過佢哋唔記得咗！所以無嘢係無風險！」

巴菲特有一名言：「當潮水退去，你就會發現誰在裸泳。」一些追求財務自由的人士，近年鍾情REITs（房地產信託）或債券，更甚是以槓桿操作，放大回報，以小博大。財叔數年前已很反對這種槓桿操作的行為，「好多人過去幾年唔買實磚頭，買紙磚頭（REITs），講到無風險，仲做埋槓桿，死得啦！宜家死晒，唔知補咗幾多次倉。而有能力補倉，都唔知係好事定壞事。記得網上有專家教人買Mapletree（豐樹），1.31元最多人跟佢入市，如果這個價入市，可能去到1蚊應該斬晒倉，斬倉可能更好，叫執返身彩。有能力去補倉者，可能仲慘，因為早排跌到0.7元！」豐樹是新加坡淡馬錫旗下的REITs，資產遍及新加坡、香港、中國、印度等地，該公司2011年從太古收購了香港又一城商場。

「你諗下紙磚頭（REITs）可以由高位跌超過50%，實磚頭有無咁跌法？迷信紙磚頭可以同實磚頭相比？可悲！佢哋覺得紙磚頭無風險，盲目迷信咗REITs唔係股票。」財叔坦言過去數年已不斷呼籲「REITs係股票，（價格）跟股票市場走」，但他慨嘆一些人盲目信從專家意見，輕視了用槓桿投資REITs的風險。「尤其是又槓債又槓REITs，無諗過兩邊可以一齊跌！」

他認為，投資物業做槓桿，至少「有得守」，他以自己為例，現時他99%資產投資在樓市，整體槓桿比率不足三成，「有排未有人Call我Loan，除非樓價跌七成，我仲好安全，我係完全有得守。但股票債券槓咗無得守，好多跌兩成已Call Loan。而我就樓跌七成先有機會Call Loan，但股債一跌係即Call，補唔到即斬。」

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撰文 : 李才添

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