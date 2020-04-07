畢馬威：求職者取態趨保守似沙士 科技人才仍吃香

▲ 疫情衝擊經濟，有調查指求職者偏向保守

畢馬威調查顯示，隨着數碼化成為企業急切應對環球經濟前景不明朗的首要工作，及肺炎疫情下企業需要制訂業務持續經營計劃，各行業創新及科技人才的需求勢將帶動今年招聘市場活動。調查又顯示，求職者在求職風險方面偏向保守，心態與2003年沙士期間相若，隨着新冠肺炎疫情對經濟的影響持續浮現，相信求職者這方面的取態將更明顯。

畢馬威《2020年香港高管人員薪酬展望》訪問了569位企業高級管理人員，其中497名受訪者在香港工作。

調查指，新冠肺炎疫情爆發令企業提高警覺，預計將有更多機構會制定穩健的業務持續性計劃，並要求人力資源專家具備可以確保機構人員在非常時期有效持續履行職責的技能。報告顯示，創新及科技行業52%受訪者增聘人手的意願強烈，比去年的44%有所增加，反映服務和常規流程數碼化的趨勢。

專業服務和公營界別的就業前景則相對穩定，有23%和26%的受訪者預計今年員工人數會增加。在專業服務領域方面，有46%的受訪者表示其薪金水平較2019年增長10%以上，反映業界積極挽留人才。

相比之下，隨著市民減少社交聚會及光顧實體店，零售前線業務人員受到最直接影響。零售和地產業的憂慮情緒尤為明顯，預計會大幅減少招聘以維持業務運作，有41%受訪者預測今年會削減人手，遠高於較去年的18%。另一方面，亦有27%地產業受訪者預測今年會削減人手，而去年為8%。

另外，調查指，求職人士更著重下一份工作能否帶來更大的「工作安全感」（由2019年的19%升至2020年的21%），而工作負擔及壓力（由2019年的26%下降至22%）、靈活工作模式及平衡工作與生活（2019年的35%下降至30%）等的因素則較為次要。該變化局部反映求職者在求職風險方面偏向保守。

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