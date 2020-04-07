過去數周樓價好淡爭持，中原城市領先指數（ CCL）最新報175.51點，按周微跌0.03%。

四區樓價走勢窄幅徘徊，升跌方向未明。九龍區樓價方面，九龍CCL_Mass報171.94點，按周升0.34%，連續4周走勢一升一跌，並連續4周於171點水平徘徊。港島區樓價方面，港島CCL_Mass報185.35點，連升3周後正常回軟，按周跌0.35%，並連續3周於185點徘徊。新界西樓價方面，新界西CCL_Mass報161.18點，按周跌0.31%，連續4周於161點徘徊。新界東樓價方面，新界東CCL_Mass報189.68點，連升3周後回軟，按周跌0.37%，並連續3周於189點徘徊。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，財政預算案後季節性旺市出現，樓價短暫止跌，但肺炎疫情影響持續，以致樓價升勢受阻，出現好淡爭持的局面。CCL連續3周於175點爭持，最高175.56點，最低175.41點。上周三旺角迷你官地低價售出，對本港樓市的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。預計短期CCL仍然徘徊於175點水平，其後樓價走勢才有機會出現較為明確的方向。