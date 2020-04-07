  • 19°C
香港時間 : 2020407日 (二) 20:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【油價大戰】周四沙特阿拉伯與俄羅斯同意減產？　全看特朗普

金融經濟 19:59 2020/04/07

分享：

美國特朗普強調，油組沒有向他提出減產建議，而且美國原油產量已經下降不少。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等非成員國將於周四舉行會議，市場預期會達成減產1000萬桶的協議，國際油價連日反彈。不過，即使沙特阿拉伯及俄羅斯和好，沒有美國的合作，油價升勢只屬曇花一現。

路透報道，沙特阿拉伯及俄羅斯初步同意減產，但前提是美國一同減產。美國特朗普強調，油組沒有向他提出減產建議，而且美國原油產量已經下降不少。

相關文章：【油價大戰】特朗普︰不排除用關稅保護美國油企

沙特阿拉伯分散原油收入效果不理想

隨美國頁岩油開發技術不斷進步，美國已成為原油淨出口國。原油供應不斷增加下，油價難重返昔日逾百元的高位，令主要產油國沙特阿拉伯及俄羅斯等利益受損。雖然近年沙特阿拉伯希望減低對出口原油收入的倚賴，但成果未如理想，政府財政狀況與油價的關係仍然相當密切。

對各產油國來說，油價處於35至40美元才算合理水平，而美國頁岩油生產商的盈利平衡點亦處於35至40美元，略高於沙特阿拉伯及俄羅斯。若沙特阿拉伯及俄羅斯同意減產，雖然可令油價回升，有利本土財政狀況，但同時意味美國頁岩油生產商可復產，繼續賣油。

沙俄減產美國不減　頁岩油行業漁人得利

當原油減產，頁岩油產量卻上升，意味頁岩油在原油市場的佔有率將上升，亦反映美國在原油市場的話事權可藉此進一步上升。這亦解釋了為何特朗普對於油價下跌、沙特阿拉伯及俄羅斯先後增產一事這麼著急，全是為了美國頁岩油產業。因此，若美國不減產，沙特阿拉伯及俄羅斯預期不會這麼容易同意減產。

相關文章：【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

大和：減產逾1000萬桶才符合疫情下經濟

券商大和資本認為，減產1000萬桶是預期之內的事，但實際上減產逾1000萬桶才合乎現時全球經濟停擺的情況，預期需求受壓抑下，油價升勢難以持久，維持2020及2021年布蘭特期油預測為35美元及47美元。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，工廠停工、學校停課，經濟活動停止對全球原油需求造成致命打擊，預期日均需求量減少2500萬桶，因此即使各產油國達成減產協議，在需求端大減下，油價供過於求問題仍持續。

相關文章：國際油價急挫逾兩成　揭俄羅斯願意「攬炒」的背後原因

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ?
立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l

香港股票 經濟 疫情 美股 特朗普 布蘭特期油 沙特阿拉伯 俄羅斯 美國 冠狀病毒

上一篇文章

【業績】上市公司業績　陸續完成後補審計工作

下一篇文章

【iPhone】疫情礙蘋果5G版iPhone發布 券商：或延至12月登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）
道指期貨升逾890點　恒指夜期黑期續高水百點（不斷更新）
道指期貨升逾890點　恒指夜期黑期續高水百點（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？
【滙豐不派息】滙豐股價除淨後不派息　股價中除淨額哪裏去了？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS
【中國星巴克】瑞幸董事長40億貸款違約 遭斬倉沽7635萬股ADS