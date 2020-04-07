【原油價格戰】周四沙特阿拉伯與俄羅斯同意減產？　全看特朗普

▲ 美國特朗普強調，油組沒有向他提出減產建議，而且美國原油產量已經下降不少。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等非成員國將於周四舉行會議，市場預期會達成減產1000萬桶的協議，國際油價連日反彈。不過，即使沙特阿拉伯及俄羅斯和好，沒有美國的合作，油價升勢只屬曇花一現。

路透報道，沙特阿拉伯及俄羅斯初步同意減產，但前提是美國一同減產。美國特朗普強調，油組沒有向他提出減產建議，而且美國原油產量已經下降不少。

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沙特阿拉伯分散原油收入效果不理想

隨美國頁岩油開發技術不斷進步，美國已成為原油淨出口國。原油供應不斷增加下，油價難重返昔日逾百元的高位，令主要產油國沙特阿拉伯及俄羅斯等利益受損。雖然近年沙特阿拉伯希望減低對出口原油收入的倚賴，但成果未如理想，政府財政狀況與油價的關係仍然相當密切。

對各產油國來說，油價處於35至40美元才算合理水平，而美國頁岩油生產商的盈利平衡點亦處於35至40美元，略高於沙特阿拉伯及俄羅斯。若沙特阿拉伯及俄羅斯同意減產，雖然可令油價回升，有利本土財政狀況，但同時意味美國頁岩油生產商可復產，繼續賣油。

沙俄減產美國不減 頁岩油行業漁人得利

當原油減產，頁岩油產量卻上升，意味頁岩油在原油市場的佔有率將上升，亦反映美國在原油市場的話事權可藉此進一步上升。這亦解釋了為何特朗普對於油價下跌、沙特阿拉伯及俄羅斯先後增產一事這麼著急，全是為了美國頁岩油產業。因此，若美國不減產，沙特阿拉伯及俄羅斯預期不會這麼容易同意減產。

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大和：減產逾1000萬桶才符合疫情下經濟

券商大和資本認為，減產1000萬桶是預期之內的事，但實際上減產逾1000萬桶才合乎現時全球經濟停擺的情況，預期需求受壓抑下，油價升勢難以持久，維持2020及2021年布蘭特期油預測為35美元及47美元。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，工廠停工、學校停課，經濟活動停止對全球原油需求造成致命打擊，預期日均需求量減少2500萬桶，因此即使各產油國達成減產協議，在需求端大減下，油價供過於求問題仍持續。

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