  • 22°C
香港時間 : 2020408日 (三) 13:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【原油價格戰】周四沙特阿拉伯與俄羅斯同意減產？　全看特朗普

金融經濟 19:59 2020/04/07

分享：

美國特朗普強調，油組沒有向他提出減產建議，而且美國原油產量已經下降不少。

石油輸出國組織（OPEC）與俄羅斯等非成員國將於周四舉行會議，市場預期會達成減產1000萬桶的協議，國際油價連日反彈。不過，即使沙特阿拉伯及俄羅斯和好，沒有美國的合作，油價升勢只屬曇花一現。

路透報道，沙特阿拉伯及俄羅斯初步同意減產，但前提是美國一同減產。美國特朗普強調，油組沒有向他提出減產建議，而且美國原油產量已經下降不少。

相關文章：【油價大戰】特朗普︰不排除用關稅保護美國油企

沙特阿拉伯分散原油收入效果不理想

隨美國頁岩油開發技術不斷進步，美國已成為原油淨出口國。原油供應不斷增加下，油價難重返昔日逾百元的高位，令主要產油國沙特阿拉伯及俄羅斯等利益受損。雖然近年沙特阿拉伯希望減低對出口原油收入的倚賴，但成果未如理想，政府財政狀況與油價的關係仍然相當密切。

對各產油國來說，油價處於35至40美元才算合理水平，而美國頁岩油生產商的盈利平衡點亦處於35至40美元，略高於沙特阿拉伯及俄羅斯。若沙特阿拉伯及俄羅斯同意減產，雖然可令油價回升，有利本土財政狀況，但同時意味美國頁岩油生產商可復產，繼續賣油。

沙俄減產美國不減　頁岩油行業漁人得利

當原油減產，頁岩油產量卻上升，意味頁岩油在原油市場的佔有率將上升，亦反映美國在原油市場的話事權可藉此進一步上升。這亦解釋了為何特朗普對於油價下跌、沙特阿拉伯及俄羅斯先後增產一事這麼著急，全是為了美國頁岩油產業。因此，若美國不減產，沙特阿拉伯及俄羅斯預期不會這麼容易同意減產。

相關文章：【原油價格戰】期油ETF捕捉油價波動易入手　香港3175、3097有何分別？

大和：減產逾1000萬桶才符合疫情下經濟

券商大和資本認為，減產1000萬桶是預期之內的事，但實際上減產逾1000萬桶才合乎現時全球經濟停擺的情況，預期需求受壓抑下，油價升勢難以持久，維持2020及2021年布蘭特期油預測為35美元及47美元。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐下，工廠停工、學校停課，經濟活動停止對全球原油需求造成致命打擊，預期日均需求量減少2500萬桶，因此即使各產油國達成減產協議，在需求端大減下，油價供過於求問題仍持續。

相關文章：國際油價急挫逾兩成　揭俄羅斯願意「攬炒」的背後原因

 

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ?
立即訂閱專享無間斷美股分析： http：//bit.ly/2ZN5x1l

香港股票 經濟 疫情 美股 特朗普 布蘭特期油 沙特阿拉伯 俄羅斯 美國 冠狀病毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機
【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機
【全球大流行】特朗普質疑背景　鳳凰衛視香港收入佔多少？（有片）
【全球大流行】特朗普質疑背景　鳳凰衛視香港收入佔多少？（有片）
【黃金價格】紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊
【黃金價格】紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）