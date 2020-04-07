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失業率升至九年高位　樓價將跌幾多﹖

股樓投資 19:51 2020/04/07

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新冠肺炎疫情下，本港失業率愈升愈高，對樓價有何影響﹖據仲量聯行的的研究報告，現時新型冠狀病毒疫情及社會事件影響下，本港失業率已升至九年高位，若持續上升將對樓價構成壓力。

據該行數據顯示，香港失業率一直與樓價有極大的關係，其中1997年第三季至1998年第三季亞洲金融風暴期間，失業率則由2.1%攀升至5.2%，樓價下挫達50%。此外，本港失業率於2000年第四季至2003年第二季期間由4.4%升至8.5%，樓價亦下跌30%。

政府統計處數據顯示，香港的失業率從2019年6月的2.8％上升至2020年2月的3.7％。在主要行業中，零售、住宿和餐飲服務業受到的打擊最大，自2019年社會事件及最近新冠肺炎疫情爆發後，失業率在一年間由3.4％升至6.1％，仲量聯行中小型單位資本值亦由2019年7月高位下跌6.1%。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示：「隨著香港衰退加劇，失率業上升將會部分潛在買家對置業卻步，令住屋需求減少，並令更多業主選擇出售物業，從而令市場向買家傾斜。」他又指，鑑於疫情持續時間不確定，市場下行風險偏高，因此該行維持2020年樓價下跌10-15%的預測不變。

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撰文 : 陳詠妍

一手市場 二手市場 仲量聯行 樓價 失業率

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