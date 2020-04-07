【港產口罩】港人渴求香港口罩　注意港品牌未必等於香港製造

▲ 記者嘗試找5款香港口罩，對比口罩盒上的實際標籤。(資料圖片)

新冠肺炎疫情未止，口罩需求仍然龐大，不少香港企業加入生產口罩行列，不少港人期待「Made in Hong Kong」口罩，但香港口罩是否等於香港製造呢？記者嘗試找5款香港口罩，對比口罩盒上的實際標籤。

「Oxyair Mask HK」於香港設廠生產口罩，原材料則來自歐洲，盒上的標籤是香港製造Made in Hong Kong。「尚芳口罩」成功獲港府的本地口罩生產資助，口罩盒亦寫上香港製造。「CareHK口罩」廠房為大埔初創企業綠芝園騰出來之廠房，口罩盒同樣標籤是香港製造。香港設廠的「一合口罩」，更在盒上寫香港良心製造Sincerely Made in Hong Kong。

▲ Oxyair Mask HK

▲ 尚芳口罩

▲ CareHK口罩

▲ 一合口罩

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至於香港品牌口罩「愛的家Family Mask」，由香港90後創業家鍾銘思牽頭成立，並以4大渠道供港人。不過，口罩廠房在深圳，所以並不屬於香港製造，有份義務協助統籌的崔定邦強調，是香港品牌、香港監督、深圳製造。

▲ 愛的家口罩

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情況與港人熟悉的日本口罩一樣，不少是日本設計、中國製造，所以有些日本口罩盒的標籤是「Made in China」。其實無論何地製造，最重要是口罩是否有BFE、PFE、VFE、ASTM Level等認證。

責任編輯：朱悅瀅