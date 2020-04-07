恒指升500點重上二萬四 成交額大增4成 金融經濟 19:36 2020/04/07 分享： ▲ 恒指升500點重上二萬四 成交額大增4成 恒指全日收報24253點，升504點或2.12%，大市成交1263億元，按日大增45.3%。旺旺（00151）為全日表現最佳藍籌，收報5.86元，升7.1%。 【今日財經焦點】 道指期貨升逾890點 恒指夜期黑期續高水百點 港鐵東涌線延線延長1.3公里造價187億 每公里成本逾百億？ 【中國經濟】中國3月外儲大減460億美元 逾3年最大單月跌幅 【日本疫情】安倍派錢 每戶家庭可獲2萬元 中小企也有份 國泰倫敦返港航班一機11人確診 4人發病後仍上機 東涌綫延綫增設兩車站 邊個屋苑最受惠？ 【精選投資分析】 【即市攻防】壞消息盡出 滙豐不跌反升 【余少文談中字股】港股衝高回落 A股復市轉強 英歐央行急叫停派息 為何美銀行股息照派? 美股報復式勁彈 信貸市場回穩是關鍵 美股蘋果急升 手機設備股上升空間一圖看清 欄名 : 財經焦點速覽 最新專欄文章 更多 財經焦點速覽 - 滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」 2020/04/03 滙豐7連跌破底失守38元 人行定向降準免市場出現「錢荒」 財經焦點速覽 - 恒指倒升收市 成交不足900億元 2020/04/02 恒指倒升收市 成交不足900億元 財經焦點速覽 - 恒指全日跌逾500點 滙控失守40元 2020/04/01 恒指全日跌逾500點 滙控失守40元 財經焦點速覽 - 本港2月零售總銷貨值按年跌44% 創最大單月跌幅 2020/03/31 本港2月零售總銷貨值按年跌44% 創最大單月跌幅 香港股票 股票 成交 恒生指數