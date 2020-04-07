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恒指升500點重上二萬四 成交額大增4成

金融經濟 19:36 2020/04/07

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恒指升500點重上二萬四 成交額大增4成

恒指全日收報24253點，升504點或2.12%，大市成交1263億元，按日大增45.3%。旺旺（00151）為全日表現最佳藍籌，收報5.86元，升7.1%。

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欄名 : 財經焦點速覽

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