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【美國疫情】教堂變野戰醫院 紐約床位短缺

環球社會熱點 19:24 2020/04/07

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紐約曼哈頓區有教堂因應新冠肺炎疫情導致床位短缺，暫時開放作野戰醫院收容病人。。

美國的新冠肺炎疫情仍未受控，紐約州現有超過13萬人確診，死亡人數亦持續增長。疫情導致紐約州醫療系統不勝負荷，紐約曼哈頓區一家教堂亦暫時開放作野戰醫院，提供更多床位以臨時收容患者。

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《紐約時報》報道，聖約翰大教堂（The Cathedral Church of St.John the Divine）教長丹尼爾（Clifton Daniel）周一（6日）表示，其600英呎（約182米）長的中殿及同等面積的地下室，將暫時變為野戰醫院，以協助應對疫情。

丹尼爾指，教堂於本周末將設9個醫療帳篷，預計最少可容納至少200名患者，而由於地下室要經長樓梯才能進入，主要會用作醫護人員集結待命的區域。醫護人員來自教堂附近的Mount Sinai Morningside醫院。

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他表示不少教堂過往亦曾多次收容病患，包括1918年爆發的流感大流行疫情。教堂方面指，目前仍未知會否將新冠肺炎患者送往教堂，但由於目前疫情規模擴大，床位短缺下亦有可能發生。

教堂設施和基建項目負責人帕特森（James Patterson）表示，上周約有400張床送到教堂，周一在亦有3個醫療帳篷正運送往教堂，預計教堂可於周末或下周初正式接收患者。

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