【你財策劃師】40歲女金融經理退休部署？

踏入40歲時，便會開始步署退休，但都講究如何分配長綫收息股票投資，甚至利用儲蓄或投資，增強回報都大有學問。在數年前在一次銀行培訓活動中認識讀者Amy，由於踏進了對退休規劃特別着緊的年齡階段，所以她亦聯絡Alvin，希望做好退休規劃。

現時Amy仍要償還按揭，並需還款到60歲，所以Alvin先和她規劃未來17年的安排。雖她現時累積可投資資產共約183萬元，與很多媒體所公布的退休需要儲備數字比較仍有一段距離，幸好她的收入及儲蓄能力很好，計入退休金的供款，儲蓄比率達到46%。

由於保險保費未計入讀者的支出，所以可儲蓄金額應要減少。計入儲蓄及年金保單的年度供款，每年的保險保費支出需要近15萬元，平均每月要1.25萬元，因此每月只能餘下1.65萬元來作儲蓄或投資。

另一種可以考慮的方案是把握時間，提早開始儲蓄或投資計劃，運用現有流動資金用作支付未來數年儲蓄保險和年金的保費。

保費與儲蓄間須平衡

Amy未來9年需支付有收益保單的保費約70.8萬元，而她應有效利用現有存款的80萬元，用作支付未來的保費。由於不是一次過付出，所以存款金額可分為三部分，包括20萬元存在銀行戶口的應急資金，25萬為每年可決定是否續期的定期存款，以及35萬元為5年期的儲蓄計劃，這做法可作應急外，同時亦能夠提升組合價值。

扣除一些必須保費支出，Amy每月盈餘仍有2.6萬元可作即時開始儲蓄，更能把握多九年時間創造更大價值。此外，加上僱主的供款，每月有1.3萬元退休金計劃供款，假設年回報為5%，60歲時她的退休金計劃資產估算為586萬元。

同樣假設下，每月儲蓄2.6萬元，Amy在17年後退休時的預期金額為806萬元，未計算現有的股票、基金、儲蓄保單及年金計劃所提供的價值下，預計已可累積1,392萬元。若果如她預料，60歲後有30年的生活時間，這筆金額預算可提供平均每月50,415元。

以上的計算是根據不同假設而得出，所以Amy亦要注意當中的潛在風險。Alvin假設年回報為5%，相對是一個較平穩的收益，以17年來說，一般的儲蓄型保險，混合資產基金及擁有穩定派息紀錄的大藍籌都有機會做到。

假如讀者只需要達到每月現值3萬元退休入息，按計算，退休資產的假設回報可以進一步降低到4.43%也可達成目標，所以能夠維持儲蓄習慣，不需要追求很高預期回報率，都很大機會達到期望退休生活的目標。

留意危疾保受保範圍

事實上，Amy亦要管好個人風險，因另一退休風險便是資產製造的收益，或未能追上部分必須支出，如醫護及保健費用。目前，她有三份不同的醫療保險計劃，保費支出隨着年紀而增加，到未來最需要的時候，保費負擔亦不輕，所以今天便要為醫療保險保費準備儲備。

Amy現時儲蓄保險及年金計劃總供款為88萬元，加上未來增值，相信都可以應付將來退休後大部分年期的醫療保險保費需要。

在人壽保障方面，她的保障額有940萬元（合計定期壽險、終身壽險及團體人壽），針對家人及按揭還款的責任應該很充裕，退休後失去了團體人壽保障後，仍然有360萬元，相信到時大部分按揭還款已完成，其餘作為家人保障亦應該無問題。

Amy要注意她在危疾保障方面的安排。她的危疾保障額為60萬元，都是在基本人壽保險單中之附加保障，40萬元保障額可保障到80歲，但這是附加在定期壽險之中，70歲後的年紀，因保費原因，未必會繼續保存這類定期壽險保單，當基本保單不存在時，附加保障當然亦會消失。雖然有20萬元保障額是附加在終身壽險保單，但危疾保障受保人到65歲時，便不再受保，這是危疾保障方面所出現的漏洞。

以目前Amy的年紀購買危疾保險，應該考慮終身保障類別，而價錢一定不會便宜。Alvin在40多歲時亦增加了一份危疾保障保單，為終身保障類別。既然60歲退休不成問題，Amy又進一步提升目標，希望了解可否在50歲至53歲，即10年內可以提早退休或半退休，根據相同假設下的計算，同樣資產能夠為Amy提供每月14,595元（如50歲退休）及22,408元（如53歲退休）的退休入息，相比60歲時的50,415元相差很多。

如果她真希望早於60歲退休，單靠現時資產及未來每月盈餘並不足夠，但還有幾種方案可以同步進行而有望達到目標，包括管理個人期望，考慮降低每月入息需要；考慮半退休，為享受生活而工作，賺取收入補助生活需要；運用安老按揭，提供額外入息。不論50歲還是60歲退休，不要只想錢夠不夠，還要想怎樣運用多了的時間來增加退休生活的色彩。