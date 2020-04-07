【人行降準】 內銀拆息急跌 隔夜質押式回購利率創歷史新低

▲ 人民銀行下調超額存準利率，可能是為減息鋪路。

人民銀行下調超額存款準備金利率於周二（4月7日）起生效，為2008年以來首次調整。市場資金持續充裕。內地多項主要拆息指標亦大幅下跌，隔夜上海銀行同業拆息（Shibor）跌至0.806厘。銀行隔夜質押式回購利率（隔夜）更跌至0.79厘，創歷史新低。

所謂「超額存款準備金利率」，是銀行在滿足存款準備金要求後，額外存放在中央銀行的資金所享的利率。人行將下調超額存款準備金利率至0.35%，是為了鼓勵銀行把資金投放至更高利率的信貸市場。

在內地，超額存款準備金利率一般被視為利率走廊下限，換言之，市場基準利率一般而言不可能低於超額存款準備金利率。因此，當人行下調額存款準備金利率至0.35厘，亦預示着未來其他基準利率有進一步下跌的空間，貨幣市場利率下限將變得更低。

銀行質押式回購利率有何啟示？

所謂「質押式回購利率」，是指以利率債作抵押借入資金的利率。該利率與銀行之間的資金充裕程度成反向走勢，當利率向下時，意味着銀行有着更多的流動性。

隔夜質押式回購利率於2019年中、年底曾短暫降至1%以下。2020年1月6日首次降至1%以下，隨後不斷向下走，目前已跌至歷史新低的0.79厘。分析認為，該利率未來將繼續向下，因為央行降低了貨幣利率的區間。而質押式回購利率的下跌，亦反過來有機會成為基準利率下調的壓力。

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