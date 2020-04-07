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【美國疫情】病人求用特朗普「神藥」藥效不彰

環球社會熱點 19:00 2020/04/07

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美國總統特朗普曾公開向公眾提及兩款抗瘧疾藥，催促美國食品藥品監督管理局（FDA）用於治療新冠肺炎，惟醫生指效果不彰/

新冠肺炎疫情蔓延全球，美國確診數字突破36萬，成為全球疫情重災區。面對疫情嚴峻。美國總統特朗普曾公開向公眾提及兩款抗瘧疾藥，催促美國食品藥品監督管理局（FDA）用於治療新冠肺炎。由於藥物價錢不貴，民眾容易買到，有前線醫生樂於處方這款藥物，用於治療新冠肺炎，但亦有醫生指，其藥效不彰。

【美國疫情】特朗普稱現曙光 10間企業正測試疫苗

【美國疫情】安倍推介日本新藥 特朗普極感興趣 催FDA批准使用

總統特朗普向公眾提及兩款抗瘧疾藥包括：羥氯喹（hydroxychloroquine）及氯喹（chloroquine）；在醫療前線，已被廣泛應用，以治療新冠疫情。有醫生向路透社透露，有患者向醫護施加壓力，令醫生不得不使用特朗普吹捧的療法。

有前線醫生表示，藥物或對病症輕微的患者有效，但對醫院常見的重症患者，用後不見起色，徒勞無功。

【美國疫情】特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

一杯牛奶可防疫？ 專家急闢謠：無食物可防新冠肺炎

目前就羥氯喹及磷酸氯喹針對治療新冠肺炎病毒的療效，醫學證據欠奉。法國曾有小規模研究發現，藥物「奎寧」（氯奎（chloroquine）或羥氯奎（hydroxychloroquine））加上「日舒」(Azithromycin)，治療武漢肺炎成效顯著，兩藥並用，在5天後全部36名患者的病毒都被清除。但參與研究的患者非重症患者，學界要等更大規模的研究才可下定論。

【意大利疫情】為求讓居民返工 羅比奧市推全民血清檢測

【環球市場日程】疫情打散美股 3月通脹料變通縮

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