蘋果進退為谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享） 環球經濟金融 18:55 2020/04/07 分享： ▲ 蘋果進退為谷 疫情重擊經濟的最佳例子 蘋果iPhone SE2一直傳聞會於3月底推出，怎知來到４月初，這款價錢由3000港元起的入門版iPhone，最終未有如期面世。事件凸顯新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，蘋果這家跨國巨企面對的困局，既因中國工廠停工而影響產品裝配，產品銷情又受門市關門及經濟受創所打擊。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國疫情】特朗普稱現曙光 10間企業正測試疫苗 今日 【美國疫情】特朗普稱現曙光 10間企業正測試疫苗 【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京 今日 【日本疫情】東京爆發逃亡潮 安倍籲留在東京 【日本疫情】安倍派錢 每戶家庭可獲2萬元 中小企也有份 今日 【日本疫情】安倍派錢 每戶家庭可獲2萬元 中小企也有份 【美國疫情】洛杉磯開放全民檢測 助篩查患者 今日 【美國疫情】洛杉磯開放全民檢測 助篩查患者 最新專欄文章 更多 【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享） 2020/04/03 【美國疫情分析】紐約州長領導抗疫受讚頌 特朗普只能食葡萄（訂戶專享） 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 2020/04/03 【糧食危機】糧食市場「完美風暴」 價格急升+供應短缺（訂戶專享） 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 2020/04/02 【美股熊市】從滙豐不派息 看高息股可以有幾伏（訂戶專享） 【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 2020/04/01 【美國疫情分析】百萬病毒檢測好威威？ 實是社會照妖鏡（訂戶專享） 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 2020/03/31 【美股熊市】最壞時刻已過？ 3大指標尋線索（訂戶專享） 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone 出入境管制 全球大流行 新冠肺炎 武漢肺炎 傳染病 疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入