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蘋果進退為谷 疫情重擊經濟的最佳例子（訂戶專享）

環球經濟金融 18:55 2020/04/07

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蘋果進退為谷 疫情重擊經濟的最佳例子

蘋果iPhone SE2一直傳聞會於3月底推出，怎知來到４月初，這款價錢由3000港元起的入門版iPhone，最終未有如期面世。事件凸顯新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，蘋果這家跨國巨企面對的困局，既因中國工廠停工而影響產品裝配，產品銷情又受門市關門及經濟受創所打擊。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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