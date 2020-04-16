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新iPhone SE姍姍來遲 疫情困擾蘋果有苦難言

環球經濟金融 09:09 2020/04/16

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蘋果進退為谷 疫情重擊經濟的最佳例子

蘋果新一代iPhone SE，一直傳聞會於3月底推出，怎知來到４月中旬，這款價錢3000多港元起的入門版iPhone，才如期面世。事件凸顯新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）蔓延全球，蘋果這家跨國巨企面對的困局，既因中國工廠停工而影響產品裝配，產品銷情又受門市關門及經濟受創所打擊。

  • 中國廠房停工，供應面受創
  • 疫情蔓延全球，需求面重傷
  • 最壞情況：5G iPhone延期

記得２月中旬的時候，蘋果（Apple，美：AAPL）多年來首次發出盈警，表示無法實現第二財季（1月至3月）的收入預測，皆因受累新冠肺炎疫情爆發，全球iPhone供應暫時受限，加上中國對蘋果產品需求放緩所致。

蘋果當時沒有提供最新預測數字，但１月底發布第一財季業績時，曾預期第二財季收入為630億至670億美元，並明言預測收入數字範圍多達40億美元，比過往預測範圍要大，主要是考慮到新冠肺炎疫情。

蘋果Tim Cook：武漢肺炎增今季收入不確定性

蘋果流下第一滴血 其他企業恐更傷

雖然大中華市場佔蘋果收入4分之1，但對蘋果的更大影響，顯然是生產方面，即供應面。蘋果iPhone及其他產品主要於中國生產，但新冠肺炎導致內地工廠停工，就算近期開始復工，相信要回復至正常狀態的速度，也較預期為慢。

隨著疫情逐步由亞洲擴散至歐美，確診及死亡人數更有過之而無不及，蘋果已不得不關閉絕大部分專門店，大大打擊下產品的銷售。

相對供應面受打擊的時間比較短暫，疫情擴散令各地相繼封關及封城，就業難保令經濟元氣大傷，勢必禍及未來一段時間iPhone等蘋果產品的需求，即需求面。

更重要的是，2020年是蘋果為首手機廠商的黃金年份，皆因5G網絡已於多地開始運作，蘋果也預備今年9月推出售價逾1000美元的5G版本iPhone。分析師亦視今年為近年最重要的換機年份，甚至於疫情擴散前，因此大幅調升蘋果的收入及盈利預測。

蘋果突推新iPad Pro、MacBook Air

新冠肺炎打擊蘋果 三星漁人得利全靠越南

瑞銀（UBS）分析師Timothy Arcuri直言，「蘋果的問題已由「供應挑戰」（supply challenges）演變為「環球需求憂慮」（global demand concerns）；如果問題持續至6月底季度（第3財季），恐怕將令蘋果可能要延遲推出5G iPhone。」

蘋果陷入進退維谷的困局，同時面對供應及需求兩方面的問題，也令市場面對現實，相繼因應疫情調低蘋果的業績預測。

據FactSet統計，分析師平均料蘋果第2財季收入為573億美元，較1月底預期的651億美元調低逾10%；第2財季每股盈利預測更由2.99美元大幅降至2.45美元。

新冠肺炎疫情蔓延全球，至今3個多月時間，對環球經濟的影響逐漸浮現，已由最初的供應面，逐步影響至需求面，更有學者估計今次經濟衰退的幅度，可能是上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的一次。上述蘋果的例子，相信有助大家更易理解環球經濟面對的困境。

iPhone Lightning末日？ 歐盟擬要求手機統一充電接口

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撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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