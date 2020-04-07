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【Marks&Spencer】馬莎5員工確診　全綫香港分店暫停營業

金融經濟 18:42 2020/04/07

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馬莎指，全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業及辦公，同時過去14天曾與確診者有緊密接觸的同事經已接受隔離。

英國馬莎（Marks&Spencer）先後有5名員工確診新冠肺炎，馬莎在今日晚上6時左右於社交平台指，全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業及辦公，以進行徹底清潔消毒。同時，過去14天曾與確診者有緊密接觸的同事經已接受隔離。

馬莎表示，於4月3日接獲衛生署通知，有馬莎員工確診感染新型冠狀病毒，現正於醫院接受治療。他們曾於荷里活廣場、皇室堡、信德中心、灣仔分店及尖沙咀辦公室工作。

對應的措施：
1. 全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業及辦公，以進行徹底清潔消毒。馬莎會監察及評估各分店的情況，於適當時間在社交媒體上公佈各分店重新營業日期。

2. 現正進行全體員工出勤內部調查，以追蹤員工於過去14天的工作行程，了解其潛在受感染的風險。如過去14天內曾與確診者有緊密接觸的員工須即時接受隔離。

3. 所有員工於工作期間必須佩戴口罩以及於上班前量度體溫；所有食品部員工必須佩帶手套工作；店內提供酒精搓手液，員工須定時清潔及消毒雙手。

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