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保障用戶私隱　WhatsApp宣佈限制訊息轉寄功能

科技 18:34 2020/04/07

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為保障用戶私隱， WhatsApp表示，所有訊息與通話均採用端對端加密技術保護，更計劃限制訊息轉寄的功能，保障個人私隱。

新型冠狀肺炎疫情下，不少人藉著通訊應用程式WhatsApp與家人和朋友保持聯繫。為保障用戶私隱， WhatsApp表示，所有訊息與通話均採用端對端加密技術保護，更計劃限制訊息轉寄的功能，保障個人私隱。

鑑於用戶最近轉發訊息的數量大幅增加，部分訊息内容更涉及虛假資訊。因轉寄訊息的私密程度相對較低，同時為避免用戶受不實資訊誤導，WhatsApp表示，未來將會限制轉寄功能，每次只可以將訊息轉寄給一位用戶。

<<WhatsApp研可多部手機同時登入　開發版本暗示新功能

<<【附教學】WhatsApp一鍵查身邊有否隔離人士、檢疫大廈資料

較早前，WhatsApp曾經推出限制轉發功能，以減少錯誤訊息的傳播。規定用戶每次只可轉發訊息給5個聯絡人，推出限制功能後，全球轉發訊息的數量減少了25%。

另外，WhatsApp正與非牟利團體及各地政府合作，包括世界衛生組織及超過20個國家衛生部門，向大眾傳播正確資訊，參與機構至今已向查詢資料及建議的用戶發送超過1億條訊息。

責任編輯：李寶如

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