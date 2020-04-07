【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機

▲ 國泰航空3月26日倫敦抵港客機已錄11宗確診，較台灣媒體所稱的「最毒航班」CI011還多。

新冠肺炎疫情持續，隨歐美爆發疫情，香港、台灣和新加坡都因為從各地回流人士，遇上第二波疫情。據台灣媒體報道，中華航空3月30日由美國紐約飛抵台北的CI011航班，最新已有10例確診，有媒體評為「最毒班機」。香港方面，3月26日由英國倫敦抵港的國泰航空 （00293） CX256 最新已有11宗確診，較華航CI011 暫時確診病例更多。

綜合衛生防護中心乘搭過的航班資料、確診個案詳情，國泰航空該班CX256 至目前共有11人確診，5人屬無病徵病例，另有4人申報於3月26日抵達前已經發病。

最早發病人士已出院 機組人員仍在隔離

最早發病的23歲男子3月12日，發病後足足13日，仍然能上機，目前已經出院。第二早發病的19歲男子，就於3月19日發病，現時亦已經出院。

據了解，部分機組人員因執勤該班客機，目前仍在隔離中心強制隔離當中。

至於3月22日和25日發病的兩名男乘客，就仍然留院當中，兩名確診患者分別16歲和19歲。

【新冠肺炎】回流港人成源頭 一機6宗確診 國泰空姐登隔離巴士遇同事

【國泰危機】國泰一日只餘582乘客 CEO主席減薪3成

3組屬同排人士 發病日無大相連

該班CX 256航班的11名確診患者中，有3組座位同排，分別是52A和52C、55A和55C、67D和67E。

綜合衛生防護中心個案資料，當中發病日期早於抵港日期的乘客坐同排座位，另一組患者同屬無病徵個案。最後排的一組，其中一人3月27日發病，另一人屬無病徵個案。

國泰航空指，有關客機會按香港港口衞生署及國泰集團的嚴格標準進行徹底清毒。

除了使用世衞及國際航協推薦的產品進行深層清潔及消毒，國泰也有遵從符合香港港口衞生署的所有要求：範圍包括客艙內多項裝置如個人電視屏幕、餐桌、嬰兒搖籃桌及機身各處扶手裝置等，並會更換所有座椅椅套，另外亦會為機艙內裝置表面和所有廚房設備消毒、徹底清潔洗手間和地氈等等。

【新冠肺炎】台驚現最毒航班！華航紐約飛台北 同機已10人確診感染

國泰前CEO：疫情令航企倒閉 勢掀整合潮

【航空告急】國泰航空削減4、5月96%客運運力 僅餘航線一覽

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析