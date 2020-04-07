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【疫市營商】港企生意受挫　工總：冀放寬中小企融資擔保計劃要求

商業 19:09 2020/04/07

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香港工業總會主席葉中賢表示，現時港企尤以製造及進出口業，資金流壓力甚大。（香港工業總會提供）

新冠肺炎疫情肆虐全球，加上早前中美貿易戰的外圍因素影響，令本港經濟急速下行，港企經營越發艱難。尤以製造及進出口業，被海外客戶拖延甚至取消訂單。香港工業總會主席葉中賢表示，港企有超過一半的歐美訂單延期或取消，延期時間由2至3個月不等，影響資金流和存活空間。

葉續指，若港企未有任何支持，預計2至3個月內，將有1至2成面臨破產。即使7月份能夠回復正常，他直言業界一時難以回復，預計明年的訂單數量仍會下跌20%至30%。

【疫市營商】貨運遲、需求跌　鞋業：今年勢弱不樂觀

工總：冀信保局「拆牆鬆綁」　數期延長2至3個月
針對大部分中小企面臨的資金流問題。葉中賢表示，現與香港金融管理局（金管局）、香港出口信用保險局（信保局）及多家銀行聯繫，希望有關當局能為信保局「拆牆鬆綁」，擴大其信用保險服務和承保範圍、以至承保力度。例如信保局延長企業予顧客的數期，即信用期間（Credit Period），給予多2至3個月寬限。容讓有需要企業更易向銀行取得貿易融資，改善企業資金周轉。

葉更期望金管局及銀行，能適度放寬和加快中小企融資擔保計劃申請要求。例如中小企融資擔保計劃九成信貸擔保產品，加快至1星期內完成審批。同時，向企業提供清晰的貸款指引，再加快實施6個月「還息不還本」的紓困措施，讓更多企業受惠。而金管局亦能適時監管，確保本港銀行體系有足夠資金支持中小企。

【新冠肺炎】貿發局推3個月免費計劃　助初創應對疫情、擴展市場

工總：冀港府提供一筆過補助　解燃眉之急
葉中賢建議，港府可考慮向進出口業界提供一筆過的補助津貼，以解燃眉之急。同時適當放寬政府資助基金，例如中小企業市場推廣基金及BUD專項基金等要求，容許受助企業更靈活運用資助撥款，以作網上推廣或其他線上宣傳用途。他續指，希望政府能夠加快推出新一輪救經濟、保就業措施，並優化轄下資助計劃的細節，讓港企盡早受益。

此外，工總現時推出全新「香港工業一路發」服務熱線。為會員企業解答有關疫情、政府資助計劃和銀行貸款等問題，以及提供最新資訊。

【新冠肺炎】疫市重挫生意　美容業：只封個別行業構成不公

責任編輯：馬意文

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