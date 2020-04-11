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【復活節】Apple TV+原創兒童節目　留家抗疫學天文地理【有片】

科技 12:00 2020/04/11

分享：

Apple TV+推出多套為不同年齡層小朋友而設的原創兒童節目。

復活節又來了！今年復活節與往年不同，只能乖乖在家抗疫，但宅在家又有什麼好做呢？蘋果（Apple）影視串流平台Apple TV+近日就推出多套自家原創兒童節目。讓Apple TV+用家在抗疫期間消磨時間之餘，亦可學習文學、天文、邏輯等知識。 

>>>【復活節】日本「AI画伯」功能爆紅　自拍一秒變油畫【附教學】

>>>Disney推Magic Moments網站　免費在家享受迪士尼體驗

蘋果宣布，Apple TV+推出多套為不同年齡層小朋友而設的原創兒童節目，包括《歡樂小幫手》(Helpsters)、Ghost Writer《幽靈寫手》及 Snoopy in Space《史諾比上太空》 等 。每個兒童節目具有不同教育意義。

歡樂小幫手主要教導兒童解決問題（problem-solving）技能，在學習程式編碼前，先訓練小孩邏輯思考；幽靈寫手則是以魔幻懸疑題材，教導兒童認識文學經典，包括愛麗絲夢遊仙境及Hitch等經典作品；史諾比上太空主要講述史諾比及一眾花生漫畫角色，探索太空，為兒童介紹太空任務的事前訓練、基本的太空人知識等，從而勾起孩子們對外太空和科學的好奇心。

歡樂小幫手預告片：

幽靈寫手預告片：

史諾比上太空預告片：

而目前家長可透過「家人共享」功能，與最多6位家庭成員共同使用Apple TV+訂閱服務。若在優惠期內購買任何 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch，更可免費獲享一年 Apple TV+訂閱服務。

>>>動物森友會熱爆全球　婆婆級玩家也沉迷【有片】

責任編輯：曾曉汶

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