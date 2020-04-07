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【美國疫情】特朗普稱現曙光 10間企業正測試疫苗

環球社會熱點 18:20 2020/04/07

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【美國疫情】特朗普稱疫情現曙光10間企業正測試疫苗

美國疫情持續，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎） 死亡人數逼近1.1萬。不過，美國總統特朗普（Donald Trump）則形容，美國疫情出現曙光，因疫苗研發工作及治療新冠肺炎方案的有良好的進展。

特朗普周一在白宮例行發布會上指，現時美國有10間不同的企業正研發疫苗，部份似乎會成功，但有一些程序需要處理，而據美國食品藥品監督管理局（FDA）所指，這些程序可在短時間內完成。

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特朗普又指，現時亦有15個治療新冠肺炎的方案，開始步入臨床測試階段，形容進展迅速。

美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）上周的言論則未如特朗普樂觀。福西當時指，疫苗料12至18個月才能面世。

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美國衛生部早前已與美國生物科技企業Moderna合作研究疫苗，該企業在3月16日已開始首次人體測試。

紐約州上月經 FDA同意後，就抗瘧疾藥羥氯喹（hydroxychloroquine）能否治療新冠肺炎作大規模測試。法國上月有研究指，服用羥氯喹的患者比其他患者更快消除體內的新型冠狀病毒。

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特朗普早前指，美國政府目前擁有2,900萬劑的羥氯喹，並正增加國家儲備。特朗普已於本月4日要求印度總理莫迪（Narendra Modi）取消對美國訂購該藥的禁令。

 

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