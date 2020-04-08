  • 19°C
香港時間 : 2020408日 (三) 08:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【5G時代】5G服務本港落地 電訊股收息諗得過？

金融經濟 07:30 2020/04/08

分享：

踏入4月份，本港正式步入移動電訊5G時代。本地電訊商香港電訊 （06823） 及和記香港 （00215） 紛推出5G服務。5G月費有望進一步提升電訊股的現金流，本地電訊股向來穩定的派息政策有望強化。在這個連「大象」滙豐（00005）也突然停派息的時候，本地電訊股提供5厘至8厘的股息，不失為穩定收息之選。

今年又是移動電訊改朝換代的年份，5G服務出籠，香港電訊旗下品牌CSL及1010，以及和記香港的3HK，都正式於4月份推出5G服務及月費計劃詳情；數碼通 （00315） 的5G服務亦蓄勢待發。

5G月費將提升ARPU 穩定現金流

5G服務主打高速傳輸，為用戶提供網上高清影視娛樂。用戶要享受5G服務，便須更換5G手機，並升級至5G月費計劃。換機潮將帶動電訊商的手機銷售收入，5G月費價格較高，亦會增加電訊商的每月每戶收入（ARPU）數字。

5G時代令電訊商現金流增加，將提升本地電訊股維持派息的能力。事實上，在過去5年，幾隻本地電訊股中，除了和電之外，其除幾隻股份均見每年派息增長。在早前的股價調整後，幾隻本地電訊股的股息分別達5厘至8厘。主要電訊商中，數碼通股息率達7厘較高；香港電訊亦有6厘息，而且股價相對硬淨，今年以來逆市升約8%。

 

 

對於踏入5G年代，大行瑞信認為，本地電訊商推出5G商用服務，與其他區域同業一樣，5G服務的收費都較高，不過預期今年不會帶來很大貢獻，因覆蓋面不高。其中該行將數碼通評級由「中性」上調至「跑贏大市」，因其估值吸引。

責任編輯：錢家鋒
 

香港電訊－SS（06823） 和記電訊香港（00215） 5G 電訊商 數碼通（00315）

上一篇文章

【全球大流行】特朗普：考慮停止資助世衛 指責世衛以中國為中心

下一篇文章

道指倒跌26點港股ADR跌222點 紐約期油續跌逾9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機
【最毒航班？】國泰倫敦返港航班一機11人確診　4人發病後仍上機
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【黃金價格】紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊
【黃金價格】紐約期金升穿1700美元 與現貨金價差擴闊
油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
油價急瀉6%　美股興奮半日後收市倒跌　夜期跌335點（不斷更新）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【口罩供應】PrimeHK今日（6日）2時開售　每人限購2盒（附購買連結）
【全球大流行】特朗普質疑背景　鳳凰衛視香港收入佔多少？（有片）
【全球大流行】特朗普質疑背景　鳳凰衛視香港收入佔多少？（有片）