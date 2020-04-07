  • 20°C
香港時間 : 2020407日 (二) 18:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】戶戶送退出台灣　強調香港不受影響

商業 18:19 2020/04/07

分享：

戶戶送香港及台灣總經理羅家聰指，戶戶送退出台灣，不會影響香港業務。(戶戶送網站圖片)

新冠肺炎疫情持續，不少人減少外出用膳，為外送平台帶來商機，但戶戶送（deliveroo）昨日（6日）突然宣布，將於4月10日下午3時起，終止台灣市場營運，令不少餐廳夥伴震驚，香港會步台灣後塵嗎？戶戶送香港及台灣總經理羅家聰指，戶戶送在香港已扎根5年，是香港外送平台龍頭，投資金額亦比台灣大，是次不會影響香港業務。

【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增　查詢合作餐廳升約3倍
 
羅家聰透露，昨日已與香港持份者溝通，包括餐廳，他們並沒有擔心，因戶戶送過去數月在香港的發展驚人，不排除繼續在香港市場投資過千萬，甚至更大的金額，這亦能給餐廳合作夥伴信心，戶戶送會繼續發展香港的業務。
 
有台灣報道指，台灣目前餐飲外送市場是foodpanda和Uber Eats雙雄爭強。羅家聰亦坦言，戶戶送進軍台灣只有1年多，投資幅度少，在台灣市場份額亦較少，與競爭者存有差距，總公司希望專注投資在其他市場，包括香港，故退出台灣市場。

【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍

【疫市營商】Uber Eats住宅區生意及合作餐廳　均按年增逾50%

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增　查詢合作餐廳升約3倍
2020/03/31
【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增　查詢合作餐廳升約3倍
【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍
2020/03/30
【疫市營商】外賣需求大　foodpanda生意增一倍
【疫市營商】Uber Eats住宅區生意及合作餐廳　均按年增逾50%
2020/03/30
【疫市營商】Uber Eats住宅區生意及合作餐廳　均按年增逾50%
【疫市營商】eatigo推外賣自取服務　手機點餐高達50%折扣
2020/03/30
【疫市營商】eatigo推外賣自取服務　手機點餐高達50%折扣
疫情 外賣速遞平台 Deliveroo 新冠肺炎 武漢肺炎 外賣 羅家聰 香港 台灣 餐飲

上一篇文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤

下一篇文章

Mastercard＋KeyChain Pay　助租客準時交租
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】縱橫遊推歐盟口罩驗證3M口罩　預計5月下旬到貨
【口罩供應】縱橫遊推歐盟口罩驗證3M口罩　預計5月下旬到貨
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝
【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【口罩供應】同舟口罩免費派DSE考生　BFE+PFE超95%（附領取連結）
【口罩供應】同舟口罩免費派DSE考生　BFE+PFE超95%（附領取連結）
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售
【口罩供應】Pasión口罩最快3月底推出　百貨公司及網購平台有售