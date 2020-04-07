【疫市營商】戶戶送退出台灣　強調香港不受影響

▲ 戶戶送香港及台灣總經理羅家聰指，戶戶送退出台灣，不會影響香港業務。(戶戶送網站圖片)

新冠肺炎疫情持續，不少人減少外出用膳，為外送平台帶來商機，但戶戶送（deliveroo）昨日（6日）突然宣布，將於4月10日下午3時起，終止台灣市場營運，令不少餐廳夥伴震驚，香港會步台灣後塵嗎？戶戶送香港及台灣總經理羅家聰指，戶戶送在香港已扎根5年，是香港外送平台龍頭，投資金額亦比台灣大，是次不會影響香港業務。

【疫市營商】戶戶送1至2月訂單按年逾倍增 查詢合作餐廳升約3倍



羅家聰透露，昨日已與香港持份者溝通，包括餐廳，他們並沒有擔心，因戶戶送過去數月在香港的發展驚人，不排除繼續在香港市場投資過千萬，甚至更大的金額，這亦能給餐廳合作夥伴信心，戶戶送會繼續發展香港的業務。



有台灣報道指，台灣目前餐飲外送市場是foodpanda和Uber Eats雙雄爭強。羅家聰亦坦言，戶戶送進軍台灣只有1年多，投資幅度少，在台灣市場份額亦較少，與競爭者存有差距，總公司希望專注投資在其他市場，包括香港，故退出台灣市場。

【疫市營商】外賣需求大 foodpanda生意增一倍

【疫市營商】Uber Eats住宅區生意及合作餐廳 均按年增逾50%

責任編輯：朱悅瀅

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http：//bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http：//bit.ly/2ZN5x1l