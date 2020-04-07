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Mastercard＋KeyChain Pay　助租客準時交租

商業 18:16 2020/04/07

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Mastercard夥拍香港首個租金流動支付平台KeyChain Pay，提供一按即付的安全電子支付解決方案。（資料圖片）

準時交租從此無難度，還確保交易安全可靠。Mastercard夥拍香港首個租金流動支付平台KeyChain Pay，提供一按即付的安全電子支付解決方案。租客只需登記其Mastercard信用卡一次，在全球的支付網絡下，業主和租客利用KeyChain Pay交易，均同樣獲得與各項Mastercard支付解決方案所擁有的多重安全保障。

KeyChain Pay協助租客解決逾期交租的煩惱，讓他們能輕易透過儲存在手機程式內的信用卡代碼繳付租金，毋須在每次交易時輸入卡資料，而且他們亦可賺取其發卡銀行之現金獎賞和飛行里數。

業主可借助此租金支付平台所提供的服務，包括設置智能合約及收取租務狀況報表等，輕鬆管理與其出租物業相關的繁複手續，大幅減省處理行政工作的時間和成本。

為推廣服務，Mastercard和KeyChain Pay推出特別折扣優惠。在本年4月1日至12月31日期間，合資格Mastercard持卡人在KeyChain Pay手機程式上繳付住宅及車位租金，可享2.2%的服務費優惠（服務費低至76折優惠）。

KeyChain Pay創辦人兼行政總裁劉祖亮表示︰

我們的目標是徹底改變傳統租務市場。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示︰

在這個充滿挑戰的時期，Mastercard為業主和租客提供無現金支付體驗，以減輕他們在處理現金或出門到銀行辦理租金事宜的壓力。

■責任編輯：蕭寶玲

 

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