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麥當勞今晚恢復堂食　4月14日起平日買炒雙蛋系列送搓手液（第二版）

金融經濟 12:43 2020/04/08

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麥當勞4月8日晚上6時將會恢復堂食服務。

麥當勞今晚6時將會恢復堂食！本港新冠肺炎疫情持續，早前香港麥當勞宣布，所有麥當勞餐廳暫停堂食服務2周，只設外賣及麥麥送服務，直至7日為止。麥當勞指，除了恢復晚市堂食服務，同時亦會延長麥麥送免運費優惠至4月20日。由於堂食服務暫停，早前麥當勞表示於每日下午6時至午夜12時使用麥麥送訂餐服務，一律免運費。 

另外，麥當勞宣布由4月14日至5月11日，顧客凡於星期一至五購買炒雙蛋系列套餐，即可獲贈指定禮品，包括兩支20毫升威露士免洗搓手液連矽膠鎖匙扣（4月14至17日、4月20至24日及4月27日），以及一支50毫升威露士免洗搓手液連矽膠鎖匙扣（4月28至29日、5月4至8日及5月11日）。惟有關推廣不可與長者咭推介丶其他折扣丶推廣或優惠同時使用。每次惠顧只可以換領禮品一份，而禮品數量有限，送完即止。

同時，由4月4日至23日，不論堂食還是外賣，每份開心樂園餐都會多送一件神秘玩具。

此外，麥當勞指出，為配合政府早前公布的餐飲業防疫措施，暫不接待任何發燒及沒有戴口罩之人士。

（第二版加入麥當勞送免洗搓手液）

相關文章：【全球大流行】麥當勞明下午6時後不設堂食　麥麥送晚市服務免運費

【食肆停業】利苑今日起暫停營業半個月　一文看清香港機構「封場」防疫措施（不斷更新）

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