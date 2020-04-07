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【歐洲疫情】奧地利、丹麥宣布分階段解封 4月中起實施

環球社會熱點 17:58 2020/04/07

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奧地利宣布解封計劃，4月中開始分階段進行，總理庫爾茨（Sebastian Kurz）指，奧地利快速的反應，令國家能較快走出危機。（法新社圖片）

新冠病毒疫情繼續肆虐，惟歐洲有國家已計劃解除封鎖，丹麥及奧地利均宣布具體解封計劃，將分階段進行，成首批解封歐洲國家。解封不代表生活全面恢復正常，當局會繼續推行社交隔離。惟德國總理默克爾（Angela Merkel）對此有保留，認為現在解封是太早。

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奧地利宣布，分多階段解除封鎖措施，4月14日，小商店率先恢復營業，大型商店則在5月1日恢復，餐館、酒店及學校則或能於5月中重新營運。解封期間，當局會密切注視情況，並作調整。關於口罩、社交隔離及商店顧客人數限制等措施會繼續推行。

奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）宣布解封計劃時，脫下面上的口罩。他表示，奧地利宣布封城時間較歐洲鄰國早，成功阻止最差情況出現，奧地利快速的反應，令國家能較快走出危機。

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丹麥亦是歐洲國家中，較早宣布封鎖的1個，當局計劃在4月15日重開幼稚園及小學，商店亦會逐步重開。丹麥邊境管制會持續，10人以上集會繼續禁止，一旦疫情惡化，會馬上重推封鎖。

丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）形容，解封是走鋼綫，倘走得太快，可能出事，強調要步步為營。

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奧地利最新錄得1萬多宗新冠病毒感染個案，遠低於鄰國意大利、德國的逾10萬；丹麥情況亦相對佳，僅錄約5000宗確診，不足200宗死亡個案。惟解封始終增加疫情擴散風險，一個處理不好，隨時令奧地利變意大利。

德國總理默克爾認為未是時候解封，強調若現在便定出解封日期，結果疫情變差，解封落空，是非常不負責任的做法。法國總理菲利普（Edouard Philippe）亦稱，解封將非常複雜，國民不應期望一次過全面解除。

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責任編輯：林建忠

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