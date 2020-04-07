恒指升504點貼近全日高位收　藍籌僅一隻跌　料上衝補3月中裂口

今朝提到恒指有力殺上24300點屠熊，恒指全日就再504點報24253點，最多升512點，見24262點全日高位，算是完成大部分屠熊任務。國企指數升194點或報9846點。北水復市下，成交都有增加，全日成交1263.76億元。

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50藍籌幾乎全升，僅有恒生(00011)下跌1%報137.4元。銀娛(00027)升幅最大藍籌，升7.3%報46元，旺旺(00151)亦升逾7%報5.86元排第二。重榜股騰訊(00700)升1.6%報387.6元，滙豐(00005)亦重上40元，升3.1%報40.15元。

以升幅見，之前跌得比較殘的股份反彈，強勢股騰訊等則開始略為回軟，暫時在370元至390元上落。若想試追落後，內險股平保(02318)算是相當落後，低位到今日收市價計，反彈不足一成。

踏入4月，疫情若進一步受控，兩會可能隨時重開，料恒指仍有向上動力修補3月中下跌裂口，14天RSI亦剛升穿50水平，暫時不宜看得太淡。

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