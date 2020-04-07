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【香港經濟】華僑永亨再削GDP預測至收縮2.1% 料樓價全年挫15%

金融經濟 17:49 2020/04/07

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華僑永亨經濟師李若凡指，2月份不論零售銷售、訪港旅客、公共運輸等經濟數據，均反映經濟疲弱的跡象。（資料圖片）

新冠肺炎肆虐，本港失業率彈升至逾9年高，而港府實施限聚令等防疫措施，進一步打擊經濟增長。華僑永亨再度下調香港今年GDP增長預測，由原本的收縮1.2%降至收縮2.1%；並警告本港樓價全年將挫15%。

華僑永亨經濟師李若凡發報告指，2月份不論零售銷售、訪港旅客、公共運輸等經濟數據，均反映經濟疲弱的跡象，更嚴重的是裁員潮導致失業率彈升至3.7%，創逾9年高。

她特別指出，數據並未反映多國限制出入境及最新的社交限制，再加上疫情至今未見有受控跡象，未來數月的經濟數據或進一步惡化。因此，將今年對香港GDP預測降至收縮2.1%。

經濟數據未完全反映疫情影響  料將進一步惡化

樓市方面預計亦未能倖免。李若凡指，甲一寫字樓的空置率持續上升，而辦公室租金及住宅樓價指數則繼續下跌。她估計，即使美國減息，但市場對就業前景不確定性及負面的財富效應，均會限制本地住宅需求，綜合一籃子因素，預計今年樓價指數將會下跌15%。

此外，她預期一旦美元資金壓力紓緩，港元拆息亦會稍微回落，刺激套息交易轉趨活躍，港滙將會逐步轉強至7.75的強方兌換保證水平，慢慢推升銀行體系結餘。

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