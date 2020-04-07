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【日本疫情】東京爆發逃亡潮 7地區進入緊急狀態

環球社會熱點 17:44 2020/04/07

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日本因應新冠肺炎疫情，宣布東京等7個都府縣進入緊急狀態，東京卻爆發逃亡潮，大量民眾於實施緊急狀態前希望逃出東京。

日本多個地區的新冠肺炎疫情惡化，日本政府宣布東京等7個都府縣進入緊急狀態，為期一個月。東京卻爆發逃亡潮，大量民眾於實施緊急狀態前希望逃出東京。

【日本疫情】7地緊急狀態 安倍：不封城 靠民眾自律

【日本疫情分佈圖】死亡人數迫近100 安倍傍晚頒緊急狀態

周二（7日）傍晚，日本首相安倍晉三引用《特別措施法》，發布緊急事態宣言。東京、大阪、福岡等7個都府縣進入緊急狀態一個月。

東京的確診數字升至超過1100宗，遠遠拋離其它地區，成為日本疫情重災區。路透社報道，在日本政府正式頒布緊急狀態前，「逃出東京」已經成為社交媒體Twitter上的熱門搜尋字眼。

輕井澤為東京近郊的地區，不少民眾周末時喜歡到輕井澤度假，當地近日來自東京地區的車輛數量亦有上升。

中國駐英公使否認疫情數據造假 「世衛專家稱可信，應信專家」

【美國疫情】搶購20萬槍械自救 創FBI新記錄

政府官員及專家小組成員警告，大量民眾同時湧至郊區會加速散播疫情，呼籲東京等地的民眾不要離開，以免為郊區的醫療系統增加負擔。

有來自日本中部山梨縣的網民亦呼籲民眾保持克制，指出大量民眾湧入郊區會令疫情急劇惡化，甚至造成數百人死亡。其他網民亦指出，郊區有不少長者，加上醫療配套難以負荷急增的人口，爆發疫情時將不堪設想。

【新西蘭疫情】衛生部長違居家令去海灘 自斥白癡降職

【英國疫情】英格蘭小姐除下后冠 重返醫生崗位

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