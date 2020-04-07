滙豐投資基金等遭證監會罰款350萬元 公司：接受監管機構決定（第二版）

▲ 滙豐投資基金及滙豐環球投資管理因違反管理基金現金的規定，被證監會罰款350萬元

證監會宣布，滙豐投資基金及滙豐環球投資管理因違反管理基金現金的規定，遭證監會譴責及罰款350萬元。證監會稱，處分已考慮到兩家公司自願向受影響的基金支付43.3萬美元（約338萬港元），相當於對基金造成的財務影響。

滙豐環球投資管理及滙豐投資基金表示，接受監管機構作出的決定，並已加强管理現金存款的内部監控、程序及慣例，並致力嚴格遵守所有的監管要求，在內部政策和程序中實行最高標準。

證監會調查發現，兩家公司在2010年至2016年期間管理或提供意見的53隻基金中，有部份基金在兩者的關連實體（即滙豐銀行或其聯屬公司）存放了現金。雖然這些現金是存放於關連實體的計息帳戶內，但當中大多數存款卻沒有收到任何利息。

一項獨立檢討更揭示，在2015年1月之前，滙豐投資基金及滙豐環球投資管理並沒有制定程序，以確保基金存放於關連實體的現金按照不低於當時可獲得的商業利率收取利息。該項檢討亦發現，雖然兩家公司已有既定流程每日監察基金的現金結餘，但有關流程並沒有被記錄在任何政策及程序中，以及僅為53隻基金的其中10隻進行。

內部監控措施和程序並不充足

證監會認為，兩家公司就該等基金的現金管理所制訂的內部監控措施和程序並不充足，而且未有管理及盡量減少關連實體與基金投資者之間的利益衝突。

證監會稱，除了財務賠償外，兩家公司已委聘了獨立檢討機構進行上述檢討，並採取了補救行動，以加強兩家公司的內部系統及監控措施。它們又承諾在九個月內向證監會提供由獨立檢討機構擬備的報告，確認所有關注事項已妥為糾正。

（第二版新增回應）

相關文章：

【全球大流行】滙豐再多1員工確診 內部通知：2月起一直在家工作

【滙豐不派息】百達財管：短期更多銀行股或暫停派息 籲減持股債增持現金

【滙豐不派息】摩通：收息別撈滙豐渣打 工中建農更可取

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析