【全球大流行】全球奢侈品銷售料損失7800億元　LVMH料首季銷售額跌兩成

▲ LVMH集團預計，公司首季銷售額按年下跌一至兩成，最多損失約25億歐元（約209億港元）。

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延全球，時裝界接二連三傳出壞消息。繼Armani公布關閉米蘭的總部，著名鞋履品牌創辦人Sergio Rossi因確診新冠肺炎後病逝，波士頓諮詢集團（BCG）發表報告預計，2020年全球奢侈品銷售額將損失1000億美元（約7800億港元）。

早於2月份，意大利奢侈品協會Fondazione Altagamma、波士頓諮詢公司及投資管理公司伯恩斯坦（Bernstein）的研究報告指出，在疫情影響下，全球奢侈品行業最多損失300億歐元（約2509億港元），但著疫情蔓延全球，波士頓咨詢公司再下調其預測認為，全球銷售額將會損失約1000億美元（約7800億港元）。

Gucci母企料兩季度收入跌13%

全球疫情影響下，今年奢侈品牌首季銷售額將大幅下跌。LVMH集團董事會主席兼首席執行官貝爾納.阿爾諾（Bernard Arnault）2月初在公司財報會上表示，無法回答疫情對公司的影響，若疫情在2至3個月內受控，問題則不大，但如果事情持續更長，那又是另一回事了。據LVMH董事會報告指，公司預計今年首季銷售額按年下跌10%至20%，約損失12億至25億歐元（約100億至209億港元）。

另一方面，擁有多間奢侈品牌包括Gucci、Saint Laurent、Bottega Veneta的Kering亦受到疫情打擊。公司預計今年首2個季度受到影響，初步預估，集團截至今年3月底止收入按年下跌13%至14%，損失約5億歐元（約41.8億港元）。

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