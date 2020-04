▲ 【菲律賓疫情】農民遭槍斃 因不戴口罩兼追斬醫護

菲律賓疫情持續,菲律賓總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)曾揚言,如果民眾不遵守防疫措施,警察或軍人可將其槍斃。菲律賓警方指,1名63歲農民日前遭槍斃,因他沒有戴上口罩,更手持鐮刀追斬醫護。

警方表示,該名男子當時位於北阿古桑(Agusan del Norte)一個城鎮檢查站,他當時在威嚇官員及警察。報道指,該男子相信當時是喝醉了。

美國搶購20萬槍械自救 創FBI新記錄

日本7地緊急狀態 安倍:不封城 靠民眾自律

當局又指,該男子當時沒有戴上口罩,所以被醫護人員注意到,呼籲他戴上口罩。之後他突然大發雷霆,更用鐮刀追斬醫護。警方眼見情況混亂,該男子更危及當場人員的生命,於是將他槍斃。

紐約醫院「引擎爆缸」州長警告頂不住

紐約挖壕埋屍 3500死充滿臨時屍房

杜特爾特上周三曾指:

我已向警察和軍方下命令,倘在執行禁令中遇到麻煩,有民眾作反抗,而此舉令你們的生命受到威脅時,請將他們槍斃。

(My orders to the police and military ... if there is trouble and there’s an occasion that they fight back and your lives are in danger, shoot them dead.)

美國檢測結果最長13日才出爐 亂象瀕生

約翰遜若病重倒下 誰會接任英國首相?

杜特爾特又稱:

明白了嗎?死亡。比起讓你製造麻煩,我會選擇把你埋葬。

(Is that understood? Dead. Instead of causing trouble, I will bury you.)

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析: http://bit.ly/2ZN5x1l